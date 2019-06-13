“融合之光”展览在美国旧金山开幕

新华社旧金山6月12日电（记者吴晓凌）作为2019中国南京创新周硅谷站活动的重要组成部分，“融合之光”展览12日在旧金山市中心联合广场开幕，将通过不同的主题日展示和互动活动，展现南京历史文脉、人文精神和创意活力。

展览为期3天，由中美设计团队联合打造，分为形象展示区与互动活动区两部分，以南京最具代表性的历史文化符号——明城墙与秦淮花灯为主元素，运用多种展示手段，展现南京“一城一河”形象。

展览设有非遗主题日、书法主题日等活动，通过城市文化展演、民俗非遗体验、互动交流等，让参观者感受南京城悠久的历史与现代创新文化。

开幕式上还为“南京面孔XIN会客厅”揭幕，邀请与南京有深厚渊源的人士讲述南京故事。

中国驻旧金山副总领事张建新在致辞中说，南京是一座开放多元包容的国际化城市，与旧金山一直保持着良好的互动联系。此次展览以艺术为桥梁进行中美文化交流，将有助于夯实民意基础，延续中美友谊，加深相互了解。

南京市秦淮区委书记林涛在致辞中说，“融合之光”展览活动将加深南京与旧金山的人文交流与合作，借鉴学习旧金山的创新文化将有力推动南京美丽古都和创新名城的建设。

旧金山湾区委员会负责对华商业拓展的亚历克斯·福尔德说，南京是湾区重要的合作伙伴，期待南京与硅谷开展更多交流，开拓更广阔的合作空间。

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