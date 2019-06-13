《上海合作组织黄皮书：上海合作组织发展报告（2019）》发布

中国网6月10日讯（记者 栗卫斌） 今日，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所与社会科学文献出版社联合在京发布《上海合作组织黄皮书：上海合作组织发展报告（2019）》。

黄皮书强调了2018年全球不确定性不稳定性因素有增无减，世界进入百年未有之大变局，上合组织面临单边主义、保护主义、恐怖主义、阿富汗问题等挑战以及扩员带来的内部不确定性挑战。同时，青岛峰会为“上海精神”注入新内涵，引领成员国增强政治互信，“一带一路”合作向高质量发展转变为成员国合作增添新动力。扩员后区域巨大潜力仍在释放，区域凝聚力增强，上合组织影响力、凝聚力和行动力不断提升，作为推动全球治理不可忽视的重要力量，上合组织有效地维护地区安全稳定与发展，积极打造地区命运共同体。

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