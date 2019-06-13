《上海合作组织黄皮书：上海合作组织发展报告（2019）》发布

中国网6月10日讯（记者 栗卫斌） 今日，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所与社会科学文献出版社联合在京发布《上海合作组织黄皮书：上海合作组织发展报告（2019）》。
黄皮书强调了2018年全球不确定性不稳定性因素有增无减，世界进入百年未有之大变局，上合组织面临单边主义、保护主义、恐怖主义、阿富汗问题等挑战以及扩员带来的内部不确定性挑战。同时，青岛峰会为“上海精神”注入新内涵，引领成员国增强政治互信，“一带一路”合作向高质量发展转变为成员国合作增添新动力。扩员后区域巨大潜力仍在释放，区域凝聚力增强，上合组织影响力、凝聚力和行动力不断提升，作为推动全球治理不可忽视的重要力量，上合组织有效地维护地区安全稳定与发展，积极打造地区命运共同体。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】