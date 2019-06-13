日本大学生代表团访华 促两国民间友好交流

中国人民对外友好协会副会长宋敬武致辞

人民网北京6月13日电（记者张璐璐）由东京大学等数十所日本高校学生组成的2019年日中文化交流协会大学生代表团一行共计110人11日抵京，开启访华之旅。12日晚，中日友好协会举行晚宴欢迎代表团来访。

中国人民对外友好协会副会长宋敬武在欢迎宴会上致辞说，去年是中日和平友好条约缔结40周年，两国领导人多次会晤，为两国关系改善发展发挥重要政治引领作用，中日关系在两国各界共同努力下重回正常发展轨道。今年，中国将迎来新中国成立70周年，而日本也已进入崭新的“令和”时代。此外，两国政府还将今年定为中日青少年交流促进年，计划今后五年实施3万中日青少年互访。当前中日关系正站在新的历史起点上，处于改善发展的关键时期。

宋敬武说，中日两国文化相通，交流源远流长。团长宫廻正明先生是一位杰出的艺术家与文物保护专家，为莫高窟的保护做出了积极贡献。团员中也有很多同学来自艺术、文化有关的专业。宋敬武希望，在团长的带领下，代表团成员不仅将在此访中与中国同龄人结下深厚友谊，更能在兰州、敦煌之旅中感受古今“丝绸之路”与“一带一路”的文化魅力。

国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。在“民相亲”层面，人文领域互学互鉴则是不可或缺的一环。访华团团长、日中文化交流协会常任委员、东京艺术大学名誉教授、日本文化财保护·艺术研究援助财团理事长宫廻正明在致辞中也表达了这一观点。

宫廻正明说，故宫博物院院长王旭东是他颇为信赖的一位老朋友。王旭东在担任敦煌研究院院长期间，推动了日中双方在文物保护方面的多次合作交流。他希望以此次交流之旅为契机，寻求更多交流交往的契合点。

日本驻华大使馆堤尚广公使向代表团提出两点期待，一是希望各位日本青年用身心感受、了解中国，并向中国朋友们展现自己的风采，展示自己的真实想法。二是希望大家访问归来，向自己的亲朋好友传达真实的中国、传播中日友好之音。

据悉，此次代表团成员分别由日本东京大学、法政大学、早稻田大学、庆应义塾大学、京都大学等高校的学生组成。在为期一周的访问行程中，代表团成员除了走访北京外，还将前往兰州、敦煌等地参观，并与当地高校学生展开对话交流，共促两国民间友好交往深入发展。

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