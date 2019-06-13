清醒把握机遇  共创亚洲未来（大家手笔）

习近平主席在亚洲文明对话大会开幕式上的主旨演讲中强调，“亚洲各国山水相连、人文相亲，有着相似的历史境遇、相同的梦想追求。面向未来，我们应该把握大势、顺应潮流，努力把亚洲人民对美好生活的向往变成现实。”续写亚洲文明新辉煌，就要清醒把握机遇、共创亚洲未来。为此，需要重点把握相互联系的5个方面。

第一，观察亚洲问题要将其放在世界百年未有之大变局中。当前，世界正经历百年未有之大变局，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，和平与发展仍然是时代主题，经济全球化不可逆转。同时，单边主义、贸易保护主义和民粹主义势头很猛、相互交织，以至生成这样那样的异动和危局。这是我们清醒把握机遇、共创亚洲未来时应有的战略估量和精神准备。

第二，在世界的大变动中把握战略机遇期。环顾四宇，当今世界各个方面都在发生新的深刻大变动。一是以信息化突飞猛进发展为特点的生产力大变动；二是以新兴市场国家和发展中国家群体性崛起为特点的国际关系大变动；三是以一些大国进入重大调整期为特点的世界主要大国经济政治大变动。正是这些方面的大变动，催生了一个世界近代以来从未有过的全球范围大变动。同时必须强调指出的是，在当今时代大势之下，种种异动归根到底只能是有限的，而且恰好可以使广大民众和众多国家更加清醒起来，从而更好把握包括中国和亚洲在内的“战略机遇期”。

第三，看清当今亚洲国家的战略机遇在于正在到来的新一轮经济全球化。经济全球化曾经使东亚一些国家和地区踏上腾飞之路。今天，放眼世界，一个由发展中国家和发达国家共同主导的、海洋经济和内陆经济全面打通的、线上线下相互联动的新一轮经济全球化，已经提到议事日程上来。而这正是亚洲国家包括中亚、南亚和西亚国家繁荣发展重大的新机遇。陆海打通、线上线下联动的新一轮经济全球化，将在信息技术包括互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与传统制造业的深度融合中，提升亚洲国家的生产力；将在推进信息化进程中激活创新主体并共建数字化平台，提升亚洲国家的创新力；将创造新的供给和需求，并克服传统市场中信息不对称的问题，优化市场对要素的配置，提升亚洲国家的市场力；将推动政府治理更加有序透明地发展，让最广大民众享受更优质的政府服务，提升亚洲国家的社会治理力。

第四，面对如此复杂多变的世界形势和“战略机遇期”，根本应对之策仍然是毫不动摇地抓发展，同时着力营造解放和发展生产力的和平环境。改革开放以来，中国抓住了经济全球化的机遇，在同经济全球化相联系而不是相脱离的进程中独立自主地建设中国特色社会主义，走上了和平发展之路。和平发展，是中国改革开放以来快速发展的重要经验。中国的发展给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了借鉴。

第五，面对机遇和挑战，面对可以预料和难以预料的多方面困难，我们要以高度自觉努力打造两个“力”：一个叫做“凝聚力”，一个叫做“忍耐力”。从根本上说，亚洲国家既有摆脱贫困和落后、加快实现现代化的共同利益，也有追求和平、发展、公平、正义、民主、自由的共同追求，完全能够形成利益共同体和命运共同体，形成共同把握机遇、共同应对挑战的“凝聚力”。与此同时，我们又需要十分清醒地意识到，亚洲的发展从来难得一帆风顺。这就要求我们更加自觉地弘扬亚洲人民肯吃苦能耐劳的文明传统，以困难面前“熬得过”的精神状态，形成共同把握机遇、应对挑战的“忍耐力”。可以预见，亚洲人民有志气，一定能够以共同把握机遇、应对挑战的“凝聚力”和“忍耐力”，共创亚洲繁荣发展的未来，为世界发展作出新的更大贡献。

（作者为国家创新与发展战略研究会会长）

《 人民日报 》（ 2019年06月13日 13 版）

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