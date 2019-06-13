美国正式向英国申请引渡阿桑奇 追加17项新指控

英国内政部11日证实，美国政府已经向英方递交引渡“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇的正式申请。

英国内政部一名发言人告诉路透社记者：“我们已经收到（美方）完整的引渡申请。”美国司法部和阿桑奇的律师都没有作出回应。

美国《华盛顿邮报》最早报道美方检察部门上周向英方正式要求引渡阿桑奇的消息。相关报道以英美两国官员为消息源，说引渡申请依据美国司法部上月对阿桑奇追加的17项新指控。

美国司法部5月23日向阿桑奇提出17项新的刑事犯罪指控，指认他违法发布保密消息人士的姓名、合谋及帮助美国陆军前情报分析员切尔西·曼宁获取保密信息等。

至此，美方对阿桑奇提出的刑事指控总数达到18项。美方最初指控阿桑奇“与曼宁合谋破解国防部电脑密码”。

阿桑奇现年47岁，澳大利亚人，2006年创建“维基揭秘”网站。这家网站2010年曝光一大批关联阿富汗战争和伊拉克战争的美国政府机密文件。瑞典检察院同年以涉嫌强奸和性侵犯为由对阿桑奇发起刑事调查。阿桑奇当时身处英国，遭英国警方逮捕后拒绝认罪，2012年在保释期间进入厄瓜多尔驻英国使馆。

厄瓜多尔政府今年4月11日撤销对阿桑奇的庇护，英国警方进入厄瓜多尔使馆抓捕他。英国一家法院5月1日以弃保逃跑罪判处阿桑奇50周监禁，把他关押在伦敦贝尔马什监狱。

美国和瑞典向英国申请引渡阿桑奇，他的去向取决于英国方面。按照引渡规则，美国和瑞典可在阿桑奇被捕60天内对他追加罪名指控，供英国法院裁定引渡事宜时参考，逾期有可能不被英国法院采纳。

媒体记者分析，美国对阿桑奇追加17项新指控，显然有意增加己方的引渡理由，以便在引渡之争中胜过瑞典。

一些观察人士提醒，英国引渡手续冗长，加之阿桑奇有多次上诉机会，即便引渡成功，完成法律程序可能需要一年或者更久。（王宏彬）（新华社专特稿）

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