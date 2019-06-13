英首相热门候选人约翰逊：无协议脱欧为最后手段

综合报道，12日，已报名参选英国保守党党魁的前外相约翰逊正式展开竞选活动，准备接替现任首相特蕾莎·梅扛起脱欧大旗。他承诺会致力团结国家、确保英国在10月31日完成脱欧及改善经济，并警告保守党勿再支持延后脱欧期限，不过他同时强调，无协议脱欧只是“最后手段”，无意以此作为与欧盟谈判的目标。

据报道，保守党党魁争夺战10日结束提名程序，获党内不同派别支持的约翰逊成为大热人选，他12日在造势活动上直指英国必须在10月31日脱欧，并向欧盟争取比现在更好的协议，强调无协议脱欧应该作为“重要的谈判工具”，而非目的。

约翰逊亦警告，社会对保守党一直未能实现脱欧感到失望，一旦再度延后脱欧期限，保守党就会进一步受选民责备，给予机会让工党党魁科尔宾上台执政，他称：“延后就代表失败，延后就代表科尔宾”。

环境大臣戈夫早前被曝曾吸毒，令其民望受影响，约翰逊12日被问及过去是否曾犯法时，承认自己曾“超速驾驶”，但被问及是否吸毒时，却未有正面响应，仅指选民期望候选人专注选举。

报道称，其余保守党党魁参选人继续将矛头集中在约翰逊身上，财政大臣质疑，即使约翰逊上台，亦没有能力推动英国在10月底脱欧。该党亦有部分议员近日联同在野党在议会提出动议，禁止英国无协议脱欧。工党影子脱欧大臣强调，不会容许下任首相在未获国民授权下，擅自推动无协议脱欧。

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