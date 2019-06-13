俯瞰宁波三江口

章勇涛摄

中东欧美食齐聚老外滩

章勇涛摄

六月的海风，吹来了宁波奋发有为的气息。这座开放包容之城的脉动，感染着每一个来到这里的人。

不久前，首届中国—中东欧国家博览会在宁波落下帷幕，海内外宾客纷至沓来，于甬城弹奏出一曲夏日的协作曲。

因海而生 因港而盛

很多人心里都有一个疑问：首届中国—中东欧国家博览会缘何落户宁波？要解开谜团，得从宁波这座城市本身来说起。

打开地图可以发现，宁波位于浙江省东部沿海，背靠长三角腹地，如果再把视角放大一些来看，宁波也位于中国大陆的东部、南北海岸线的中间，倚靠大陆广大地区，面向太平洋。

无论是因“海定波宁”而成名的宁波，还是因甬江流经而被简称“甬”，宁波的血脉里，无不流淌着海洋的元素。

滨海的宁波自古以来就被打上了海洋文化的烙印，河姆渡文化为宁波走向海洋奠定了坚实的基础，贯穿南北的大运河使宁波获得了广阔的内陆腹地。“南则闽广，东则倭人，北则高句丽，商舶往来，物货丰衍”，现在读起这些文字，还能真切感受到宁波在海上丝绸之路中的独特地位。

宁波因海而兴，因港而盛，得天独厚的自然条件造就了它的辉煌。宁波既是大运河的终点，也是海上丝绸之路的起点。宁波向东、向南和向北都有船舶往来，很多物品与文化都通过这一海上通道与外界产生交融。

海洋给宁波带来的，不仅仅是一条对外交往的通道，更重要的是，它塑造了宁波人敢闯敢干的开放胸怀。

浙江省杜库姆实业有限公司准备到阿曼投资兴业，在公司副董事长孙春桂看来：“我们8家宁波企业曾经先后两次考察阿曼杜库姆经济特区的情况，最终选择在这里投资。人要不断走出去才能获得更为广阔的天地，企业也是如此。”

搭建平台 开放提速

近年来，宁波谋求开放合作的步伐越来越大，不仅主动走出去，也在本地积极搭建平台。开放，已经成为宁波的名片。

自2015年起，宁波连续承办了四届中国—中东欧国家投资贸易博览会，将其打造成为中国与中东欧国家经贸文化交流的重要合作平台，有力推动了国家“一带一路”的倡议实施。2017年11月，全国首个16+1经贸合作示范区落户宁波，宁波参与中国与中东欧的合作进入了新阶段。

有了平台，自然更加方便了常来常往。2018年，宁波与中东欧国家贸易额39.9亿美元，增长26.8%，占全国比重为4.5%，其中进口额较2016年增加一倍以上。中东欧商品常年展销中心已开设匈牙利、波兰、罗马尼亚等23个中东欧国家馆，常年展示3000余种中东欧特色商品，成为全国最大的中东欧商品集散地。

在宁波国际航运服务中心大楼，最新的宁波出口集装箱运价指数经波罗的海交易所向全球发布。这一指数是宁波航运交易所开发的海上丝路系列指数第一个产品，随后又开发了海上丝路贸易指数、16+1贸易指数、宁波航运经济指数和宁波港口指数，这5个指标共同构成中国“一带一路”建设实施成果的评价指标之一。

目前，全球已有逾千家企业和咨询机构订阅了海上丝路指数，用户覆盖160多个国家和地区。在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单上，“16+1贸易指数”“宁波港口指数”被列入其中。

海上丝路指数为“一带一路”沿线国家和地区提供了可借鉴的“中国方案”，搭建起21世纪的数字丝绸之路。

6月初，中国社会科学院17+1智库网络首次发布了地方政府参与“17+1合作”绩效评估指数及城市排名，宁波在综合绩效方面排名第一，遥遥领先于其他城市。

宁波与中东欧国家的合作，也只是宁波对外开放的一角。宁波正以开放的胸怀，赢得世界的美誉。

浙江省委书记车俊在浙江省推进“一带一路”建设大会上与大家分享了这样一个小故事：以前，在全球货物吞吐量第一大港宁波舟山港，一艘油船进驻需填报23份表单，提供20本证书，往返3趟海事窗口，现在只要到一个窗口，只需15分钟就能完成通关手续。有外商感慨，这样的速度在很多其他国际大港都难办到。

文化交融 魅力尽显

书藏古今，港通天下。宁波所打动世人的，不仅只有海洋，还有丰厚的文化底蕴。位于老城区的天一阁是闹市中的藏书之地，数百年的书香将古老的历史浓缩于一院之中，吸引了许多人前来参观，这其中还有不少外国人。

跟天一阁不同的是，宁波的老外滩从一诞生就打上了中外交融的印记。在刚过去的几天时间里，中东欧美食展、中东欧商品创意互动展、“诗画浙江·百县千碗”展示、诗画北岸·文旅非遗互动体验、“邂逅·艺术风情”演绎交流、“别有风味·食材”美食交流、“舌尖上的相遇”互动体验等活动都悉数在老外滩上演。

浙江的宁波汤圆、缙云烧饼、开化气糕、蒲草乌饭，斯洛伐克的烤猪肉、立陶宛的奶酪、塞尔维亚的香肠、克罗地亚的煎饼、保加利亚的酸奶……走在老外滩的路上，可以尽情享受来自中东欧国家以及浙江各地的美食与文化盛宴，以中西方美食与文化的相遇，碰撞出文化交融的绚烂火花。

时值端午假期，宁波市民王先生带着6岁的女儿来到了老外滩。“听说最近有十分丰富的活动，我就带着女儿过来了。一边品尝异域风情的美食，一边跟普通话熟练的外国人交流，我相信这对女儿来说将是成长中美好的回忆。”

夜幕降临，在外滩江边散步的人渐渐多了起来，三江汇流之处的夜景，让无数游人流连忘返。美食和美景是世界通用语言，不仅蕴含着丰富的风土人情、习俗文化，也最容易拨动人内心的那根琴弦。

目前，老外滩已与中东欧11个国家建立了官方联系，先后落户了匈牙利贸易署宁波代表处、拉脱维亚投资促进署宁波代表处、爱尔兰米斯郡商会宁波代表处、立陶宛企业署宁波代表处和中国-中东欧农促会联络处、中国（宁波）中东欧青年创业创新中心等机构平台，成为宁波对外开放的“城市窗口”。

在本次中国—中东欧博览会的中国馆内，宁波展区以一艘轮船的形状呈现给前来的观众。宁波也正如这艘船一样，从古到今，由近及远，驶向未来，走进历史的深处。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)