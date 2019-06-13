大熊猫国际形象“阿璞”发布

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本次大赛评选得票率最高的作品“阿璞”。
本报北京6月12日电 （记者寇江泽）12日，中国大熊猫国际形象设计全球招募大赛评选结果揭晓暨系列推广计划发布会在北京举办，评选得票率最高的“阿璞”作为首只大熊猫国际形象推出。据介绍，“阿璞”是“中国大熊猫国际系列形象”的基础形象，还将经过不断完善，出现在系列影视及文创作品当中，并在国际交流活动中广泛使用，面向全球推广中华文化。
在国务院新闻办公室与国家林业和草原局指导下，五洲传播中心与中国大熊猫保护研究中心联合主办的中国大熊猫国际形象设计全球招募大赛于今年2月上线启动，历经4个月，通过全球设计作品征集，收到来自22个国家的2023份优秀作品，最终评选出兼备艺术创意、文化内涵，充满朝气与活力的中国大熊猫国际形象。
《 人民日报 》（ 2019年06月13日 04 版）
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