外方人士：美国挑起经贸摩擦不得人心、损人害己

新华社北京6月12日电（记者潘洁、成欣）针对美国政府近期采取一系列单边主义和保护主义措施、动辄使用加征关税“大棒”挑起经贸摩擦，参加中共中央对外联络部活动的外宾12日在接受采访时表示，美方的错误行为损人害己，做法不得人心，后果殃及全球。

刚果劳动党常务书记恩丹加·马康达说，美国挑起的对华经贸摩擦不仅针对中国，更是向全人类“开战”。贸易战不仅影响中美两国经贸发展，对美国自身造成严重后果，也会导致全球不稳定因素增多。

马康达认为，现在美国政府奉行的“美国优先”政策将使美国从国际社会中孤立出来，加征关税等一系列保护主义举措严重阻碍了国际社会的共同发展。

“现在大部分国家都对美国的行为提出抗议，包括部分欧洲国家。美国专家学者中也有很多反对声音，他们知道这个政策是没有出路的。”马康达说。

6月初，中国发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书，全面介绍中美经贸磋商基本情况并阐明中国对中美经贸磋商的政策立场。马康达对中国倡导通过对话磋商解决矛盾分歧表示赞赏。他说，中国一直致力于自由贸易，实现互利共赢的经贸合作，而美国则采取各种贸易霸凌行径，阻碍世界经济发展。

曾在清华大学留学的伊朗人士阿里·莫桑也认为，美国企图动用国家权力压制他国和他国企业发展既会损害两国之间的合作，也会扰乱全球供应链，最终只会是“竹篮打水一场空”。

莫桑注意到，美国的单边主义、保护主义措施已经给美国本土农民带来不利影响。“中国现在是世界上最重要的经济体之一，美方无法强迫中方接受美方单方面的想法。美国的错误行为只会给美国自身，而不是中国，带来更多不利影响。”

数据显示，在中美经贸摩擦加剧的2018年，美国仅有16个州对华货物出口实现增长，34个州对华出口下降，其中24个州出现两位数降幅，中西部农业州受损最为严重。受加征关税措施影响的美国农产品对华出口同比减少33.1%，其中大豆降幅近50%，美国业界担心从此失去培育了近40年的中国市场。

在清华大学主修工程学的莫桑毕业后就职于中国一家跨国企业。受益于全球化的莫桑感慨，自由贸易和多边主义不仅可以给各国带来诸多好处，也有助于推动全球经济发展。

在中国学习生活的几年间，他亲眼见证了中国的飞速发展。“这种发展不仅是在经济领域，也体现在社会文化等方方面面。中国这种令人瞩目的快速发展正让美国害怕面对。”

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