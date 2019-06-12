国家主席习近平任免驻外大使

新华社北京6月12日电 中华人民共和国主席习近平根据全国人民代表大会常务委员会的决定任免下列驻外大使：
一、免去程永华的中华人民共和国驻日本国特命全权大使职务；
任命孔铉佑为中华人民共和国驻日本国特命全权大使。
二、免去唐卫斌的中华人民共和国驻科特迪瓦共和国特命全权大使职务；
任命万黎为中华人民共和国驻科特迪瓦共和国特命全权大使。
三、免去邓英（女）的中华人民共和国驻丹麦王国特命全权大使职务；
任命冯铁为中华人民共和国驻丹麦王国特命全权大使。
四、免去岳晓勇的中华人民共和国驻爱尔兰特命全权大使职务；
任命何向东为中华人民共和国驻爱尔兰特命全权大使。
五、免去吴恳的中华人民共和国驻荷兰王国特命全权大使职务；
任命徐宏为中华人民共和国驻荷兰王国特命全权大使。
六、免去李瑞宇的中华人民共和国驻意大利共和国特命全权大使兼驻圣马力诺共和国特命全权大使职务；
任命李军华为中华人民共和国驻意大利共和国特命全权大使兼驻圣马力诺共和国特命全权大使。
七、免去邱小琪的中华人民共和国驻墨西哥合众国特命全权大使职务；
任命祝青桥为中华人民共和国驻墨西哥合众国特命全权大使。
八、免去王宪民的中华人民共和国驻安提瓜和巴布达特命全权大使职务；
任命孙昂为中华人民共和国驻安提瓜和巴布达特命全权大使。