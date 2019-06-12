日本出生大熊猫“香香”满两周岁

新华社东京6月12日电（记者姜俏梅）在日本东京上野动物园出生的大熊猫雌性幼崽“香香”12日迎来两周岁生日，上野动物园特别为它举办庆祝活动。

当天，到上野动物园为“香香”庆祝生日的人们排起了长队，要见“香香”的最长等待时间一度达3小时。有的参观者因好不容易轮到自己却赶上“香香”正在睡觉而颇感遗憾。不过，大家纷纷表示，“香香”在上野动物园旅居时间延期到明年年底，以后还会找机会来看“香香”。

上野动物园当天上午举办活动，让参观者了解大熊猫的生活习性，还播放了回顾“香香”出生以来成长情况的录像。参观者纷纷在墙上贴纸留言，相约明年再来为“香香”庆祝生日。当天，动物园商店里的“香香”模型手机保护壳以及“香香”爬树形象冰激凌大卖。

根据东京都和中国方面签署的协议，“香香”本该在其满两周岁时返回中国。双方经过多次磋商，东京都知事小池百合子5月底宣布，“香香”返回中国的时间将延迟一年半至2020年12月底。

“香香”于2017年6月12日诞生，是中国旅日雄性大熊猫“比力”与雌性大熊猫“仙女”自然交配产下的。去年12月，“香香”在上野动物园首次正式与公众见面，受到日本民众热捧。

(责编：燕勐、杨牧)