“开放与创新 中国城市高质量发展”研讨会在京举行

6月11日，“开放与创新 中国城市高质量发展”研讨会在北京举行。新华网 邱虹 摄

新华网北京6月12日电（胡晓格 邱虹）“开放与创新 中国城市高质量发展”研讨会11日在北京举行。国务院新闻办公室原主任赵启正，全国政协常委、经济委员会副主任杨伟民，国家发改委规划司副司长周南等多位嘉宾出席会议并发言。日本东京经济大学教授周牧之作了题为《中国中心城市&都市圈发展指数2018》的报告。

赵启正在发言中讲述了20多年前参与上海浦东新区开放建设的经历和体验，强调城市发展不仅要发展经济，还要争取社会的全面进步。

杨伟民在发言中认为，城市化高质量发展的含义包括城市的经济、人口与资源环境之间实现均衡的发展。

周南表示，政府要加快推动都市圈内社会保障和公共服务一体化和均等化进程，调整公共服务和基础设施的数量、结构和布局，以适应人口增长带来的需求，通过优质公共服务资源共享，带动都市圈内人口迁移。

研讨会上，周牧之发表的《中国中心城市&都市圈发展指数2018》报告表明，中国中心城市&都市圈发展指数2018年综合排名中，北京、上海、深圳位列排行榜三甲，广州、天津、成都、杭州、重庆、南京和武汉位列第四到第十位。

同时，长三角G60科创走廊联席会议办公室常务副主任陆峰介绍了G60科创走廊的探索与实践。此外，来自德国、法国、墨西哥、孟加拉国的嘉宾纷纷发言，介绍了他们对中国城市发展的感受和体会。

据介绍，共有100多位政府官员、专家学者参加了此次研讨会。

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