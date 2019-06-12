叙利亚媒体称以色列导弹袭击叙南部地区

新华社大马士革6月12日电 据叙利亚媒体12日报道，以色列当天凌晨对叙利亚南部地区发动导弹袭击，其中数枚导弹被叙防空系统击落。袭击仅造成设施损毁，尚未有人员伤亡报告。
叙利亚通讯社报道说，当地时间12日凌晨2时左右，以色列对叙南部德拉省的哈拉山地区发射多枚导弹，叙防空系统实施了拦截并击落其中数枚导弹。
报道说，以方在导弹袭击过后“发动电子战”，叙方雷达系统遭到干扰。
截至目前，以色列军方对此尚未发表任何评论。
本月初，叙利亚西南部地区、中部霍姆斯省曾遭以色列导弹袭击，造成多名士兵死伤。
以色列长期指认伊朗在中东地区扩张势力，强调不能容忍伊朗把叙利亚变成对抗以色列的前沿阵地，并多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙境内目标。叙利亚和伊朗政府则否认伊朗在叙有驻军，称只有应叙政府邀请派出的军事顾问。（参与记者：陈文仙）
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