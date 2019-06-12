泰国政商界人士呼吁亚洲合作应对贸易保护主义

新华社曼谷6月12日电（记者杨舟 明大军）多名泰国政商界人士近日纷纷表示赞赏中国在当前形势下坚定维护自由贸易的立场，并呼吁亚洲各国应携手合作、互相支持，共同应对当前出现的单边主义和贸易保护主义。

泰国副总理颂奇日前在曼谷举行的中国（广东）-泰国经贸合作交流会上发言时说，当前世界出现了反全球化、反自由贸易、设置贸易壁垒的做法，让各国民众忧心忡忡，也影响到了泰国。

颂奇表示，在当前充满不确定性的大环境下，亚洲各国之间应加强沟通合作，相互支持，团结一致，打造强劲的亚洲经济。

泰国商业部副部长楚缇玛在接受记者采访时说：“某些国家采取单边主义行为，给别国造成影响，这必然导致摩擦，引来对方反制，最后各方利益都受损。我们希望大家能通过协商一同寻找出路。”

楚缇玛认为，从长远来看，贸易战没有赢家。中美两国都是世界贸易组织成员，应该利用世贸组织争端解决机制来解决问题。

她强调，面对当前的不确定性，亚洲国家应相互支持，探讨如何保证各国之间的贸易不断增长。她还表示赞赏中国坚定支持自由贸易的立场，并希望亚洲早日完成区域全面经济伙伴关系协定谈判，打造一个新的自由贸易平台。

泰国东部经济走廊办公室秘书长卡尼接受记者采访时表达了对中国经济和中泰合作前景的信心。他说，中国经济仍然以较快速度增长，而泰国经济增速也较为合理，两国合作前景仍十分广阔。

谈到当前中美经贸摩擦，卡尼表示，因为泰国不少产品都是先出口到中国，经加工后再出口美国，中美经贸摩擦势必会给泰国造成影响。他说，泰国和东盟一直支持自由贸易，如今美国搞起了贸易壁垒，而中国是自由贸易的坚定支持者，泰国支持中国。

日前，华为在泰国东部经济走廊进行了5G测试。对此卡尼表示，东部经济走廊要发展自动化、机器人等产业都需要5G，泰国和华为打交道多年，合作顺畅。

泰国华人青年商会会长李桂雄对记者表示，美国单边主义行为不只影响中国，对亚洲其他国家和美国自身都有消极影响。

李桂雄说，作为商人，他明显感受到了经贸摩擦带来的负面影响，他希望美国能与中国相向而行，通过谈判磋商解决问题。

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