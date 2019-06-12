《习近平谈治国理政》第一卷塔吉克文版首发式暨中塔治国理政研讨会在杜尚别举行

新华社杜尚别6月12日电（记者张继业 沙达提）在中国国家主席习近平对塔吉克斯坦进行国事访问并出席亚信峰会前夕，《习近平谈治国理政》第一卷塔吉克文版首发式暨中塔治国理政研讨会6月11日在塔首都杜尚别举行。塔吉克斯坦总统拉赫蒙致信祝贺《习近平谈治国理政》第一卷塔文版出版。

活动由中国国务院新闻办公室、中国外文局、中国驻塔吉克斯坦大使馆共同主办。塔第一副总理赛义德，中宣部常务副部长王晓晖，塔议会下院副议长优素菲，中国驻塔吉克斯坦大使刘彬等出席活动。

赛义德宣读了拉赫蒙总统的贺信。贺信指出，在习近平主席的战略引领下，中国在经济社会和科学技术等领域取得巨大成就，在国际舞台的建树和威望令人瞩目。《习近平谈治国理政》第一卷塔文版出版发行，将帮助广大塔国读者更好地了解中国，了解习近平主席的治国理政理念和当代中国发展道路。塔吉克斯坦正在为习近平主席对塔进行国事访问并出席亚信峰会做准备，相信此访将为塔中两个友好邻邦进一步巩固和扩大各领域合作注入新的动力。

王晓晖在致辞中指出，拉赫蒙总统的贺信，充分体现了总统先生对习近平主席治国理政理念的赞赏和认同，体现了中塔两国人民的真挚情谊。《习近平谈治国理政》一书全面系统阐释了新时期中国发展的重大理论和现实问题。该书第一卷塔文版的翻译出版，将有助于加深两国人民相互理解和欣赏，有助于引领和深化中塔在“一带一路”等领域的务实合作。

优素菲在致辞中分享了阅读《习近平谈治国理政》的感受。她说，当今中国坚定走具有中国特色的发展道路，计划建成富强、民主、文明、和谐、美丽的现代化强国。中国成功的背后原因、发展成就的理论基础，可以在习近平主席的著作中找到答案。

刘彬在致辞中说，当前中塔关系处于历史最好时期，《习近平谈治国理政》第一卷塔文版的出版将为中塔交流互鉴搭建新的桥梁，巩固两国政治互信，深化发展战略对接，推动各领域互利合作取得更大发展，夯实两国友好的民意基础。

首发式上，赛义德、王晓晖、优素菲和刘彬共同为《习近平谈治国理政》第一卷塔文版新书揭幕。王晓晖向塔方嘉宾赠送新书。

中塔两国各界约200人出席首发式和研讨会。研讨会上，两国专家学者围绕《习近平谈治国理政》第一卷展开深入交流，表示习近平主席著作塔文版的出版发行，将为塔吉克斯坦读者认识和理解习近平新时代中国特色社会主义思想、了解中国改革开放辉煌历程和中华民族复兴伟大目标以及深化中塔治国理政交流提供重要帮助。

在塔期间，中国代表团还参加了在杜尚别举行的“光明书香”公益捐赠活动和中塔两国合作摄制电影协议的签字仪式。

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