人民网评：中国同亚欧以及世界共享发展机遇

在古丝绸之路上，中亚是必经之地，也位于亚欧大陆的核心区域。吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦既是中亚的两个主要国家，也是最早支持和积极参与“一带一路”建设的国家。吉、塔两国是中国的好邻居、好伙伴、好朋友，发展好中吉、中塔关系，不仅是亚欧大陆繁荣的需要，也是维护世界和平发展的需要。

随着世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的深入发展，与机遇并存的是挑战，国际形势面临前所未有的不稳定性和不确定性，这需要各国齐心协力、共同应对。中亚是不容忽视的力量，中国与各国共谋地区发展、共话合作大计，能为区域乃至全球的稳定繁荣注入正能量。

6月12日至16日，习近平主席对吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议、亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会，可谓正当其时。

发展的中国，对亚欧地区至关重要。杜尚别2号热电厂的一名员工曾说，“如果有机会，我想当面对习主席说声谢谢。”随着“一带一路”建设的推进，热电厂二期已经竣工投运了两年多，这名员工的个人进步与企业发展、国家变化都同中国政府与企业的合作支持呈现正相关。这是中国推动世界发展的一个缩影，也是各国共享中国发展成果的一个缩影。在这个“你中有我，我中有你”的世界，中国不是一花独放，而是将发展成果惠及各国各地区及其人民。无论对谁来说，这都是百利而无一害的，普通民众道声“谢谢”，并非偶然。

发展的中国、繁荣的亚欧，对未来世界至关重要。中国是亚洲的中国，亚洲是世界的亚洲；亚洲好，世界才能好；世界好，亚洲才能好。也要看到，作为世界最具活力和潜力的发展高地，亚洲在全球战略全局中地位不断上升的同时，面临的传统与非传统安全威胁仍然存在，而且相关交织。维护地区安定就是促进世界和平，这应该成为各国的普遍共识。从这个意义上说，无论是上海合作组织——世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，还是亚洲相互协作与信任措施会议——亚洲覆盖范围最大、成员数量最多、代表性最广的地区安全论坛，通过深化政治、安全、经济、人文、对外交往等领域合作，巩固团结互信、促进和平稳定，对于一个安全和更加繁荣的地区与世界，具有基础性、长远性的重要意义。

前不久，《习近平谈治国理政》第一卷吉尔吉斯文版首发式在比什凯克总统官邸举行。吉尔吉斯斯坦前总统奥通巴耶娃认为，阅读这部著作，是了解当代中国的最佳途径，读过此书的人就会明白中国的发展不是威胁，而是整个世界的机遇。

这样的观点，正被越来越多的有识之士所秉持。中国发展的列车不只是在960多万平方公里的大地上奔驰，由此生发出的机遇，已经跨越地理的区隔、传递到各个角落。中国的机遇，同时也是各国、各国人民的共同机遇。事实最有说服力，它会用更多的细节为此注解。

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