加拿大布莱德夫妇向中国驻加使馆捐赠收藏品

中国驻加拿大使馆11日举行隆重仪式, 接受渥太华大学教授布莱德夫妇捐赠的《通过卡通画了解中国》54幅板画和加拿大原住民图腾画35幅。
中国驻加拿大大使卢沙野在授予布莱德夫妇捐赠证书仪式上致辞，高度赞扬布莱德夫妇为推进中加关系发展所作的贡献，希望有更多像他们这样的有识之士为中加关系健康发展奠定坚实的民意基础。
卢沙野大使授予布莱德夫妇捐赠证书。李保东 摄
伊夫·布莱德和辛西娅·布莱德都是加中友好协会成员。布莱德夫妇也是中国人民的老朋友。为促进加拿大人对中国的了解，他们在中加建交后不久创办了“更好了解中国协会”，并得到当时加拿大联邦政府的肯定。1972年，他们曾率“更好了解中国协会”代表团访问中国。“更好了解中国协会”后来发展成为现在的“加中友好协会”。
嘉宾观赏版画。李保东 摄
布莱德夫妇根据1982年中国《人民日报》刊载的356幅漫画，编辑出版了《通过卡通画了解中国》一书，以新颖、活泼的形式向加拿大民众介绍中国的多方面情况。当时，他们还将此书的内容制作成54幅板画，在加拿大一些主要城市巡展，对增进当地民众了解中国发挥了积极作用。他们捐赠的原住民图腾画，展现了加原住民艺术的独特之美。(记者李保东)
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