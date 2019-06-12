英首相之争十人入选　热门人选约翰逊遭围攻

英国执政党保守党党首竞选10日开锣。经保守党籍议员提名确认，宣布参选的11人中10人入围投票环节。议员首轮投票定于13日举行。

多名竞选人同一天正式开始拉票，谈及国内议题和英国退出欧洲联盟事宜。

前外交大臣鲍里斯·约翰逊是新党首暨英国下任首相最热门人选。他的政策主张乃至行事风格当天遭遇多人攻击。

【入围十人】

监督党首竞争的保守党议员组织“1922委员会”10日宣布，11名竞选人中10人获得足够数量议员的提名，可以接受议员后续投票。

曾任分管大学和科学事务国务大臣的萨姆·吉马赶在委员会作此宣布前主动弃选。路透社报道，萨马是唯一一名支持英国再次就“脱欧”举行全体公民投票的竞选人。

英国《每日电讯报》梳理，约翰逊共获得62人提名，遥遥领先；外交大臣杰里米·亨特和环境、食品与农村事务大臣迈克尔·戈夫分别获得35人和31人提名，分列二三位。吉马仅获3人提名。

其他入围人士包括：前“脱欧”事务大臣多米尼克·拉布；内政大臣赛义德·贾维德；卫生大臣马修·汉考克；保守党前党鞭马克·哈珀；前议会下院领袖安德烈娅·利德索姆；国际开发大臣罗里·斯图尔特；前就业与养老金大臣埃丝特·麦克维伊。

按照规则，当天竞选人须获得300多名议员中至少8人提名才能进入后续投票环节。首轮投票13日开始。议员将经由多轮投票逐步选出两名候选人。英国全国保守党籍选民随后以邮寄选票形式从两人中选出新党首。

由于首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议3次遭议会下院否决，“脱欧”日期延后至最迟10月31日。特雷莎·梅被迫提前卸任首相。她7日正式辞去保守党党首职务，将留任首相至下任党首选出。新首相预期在7月22日开始的一周内揭晓。

【专攻一人】

路透社报道，从民意调查看，约翰逊赢得不少保守党基层成员青睐。保守党前党首伊恩·邓肯·史密斯当天在《每日电讯报》撰文，力挺约翰逊。

按照法新社的说法，约翰逊常常语出惊人，但他最近行事低调、多在幕后密集竞选，而他的竞争对手已心照不宣地把约翰逊视作“需要打败的人”。

约翰逊当天经由《每日电讯报》宣传政策主张，包括提高年度所得税起征点和用市场驱动环境保护技术发展。

他的减税主张立即遭遇戈夫攻击。戈夫不仅批评减税政策“以富人为先”，同时提及2016年党首竞选往事，向约翰逊“喊话”说：“不管你做什么，千万别退出。我知道你这样做过。”

戈夫2016年原本支持约翰逊竞选党首，却在最后时刻“反水”、加入竞争，迫使约翰逊弃选。两人原本有望进入本次党首竞争的最后较量，但因承认20年前吸毒，戈夫的竞选活动近来有些“脱轨”，声势逐渐被亨特赶超。

亨特当天拉来国防大臣彭妮·莫当特和就业与养老金大臣安伯·拉德两名阁僚“站台”。他的一名支持者甚至预测，从目前形势看，亨特和约翰逊将接受最终投票，戈夫可能首轮投票后退选。

多名竞选人当天宣称唯有自己才能打破“脱欧”僵局，同时不忘揶揄约翰逊“不着调”。

亨特说，“严肃时刻呼唤严肃领袖”，“我们需要强硬谈判，而非空洞说辞”。“脱欧”立场较强硬的拉布说，“我们靠虚张声势无法获得好协议”。戈夫说，不需要“躲在碉堡里”的领袖。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、贾文婷)