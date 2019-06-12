忧恐袭 美国提防“伊斯兰国”在阿富汗扩张

美国和阿富汗安全部门提醒，“伊斯兰国”正在阿富汗扩张势力，要提防这一极端组织以阿富汗为新的大本营，对美国和欧洲发动更多袭击。

一名不愿公开姓名的美国情报官员告诉美联社记者，阿富汗首都喀布尔近来多次遭到袭击，据信是“伊斯兰国”所为。美方推测，这一极端组织以一系列小规模袭击“练手”，后续可能对欧美国家发动更大规模袭击。

美国乔治敦大学安全研究中心主任布鲁斯·霍夫曼观察，“伊斯兰国”在伊拉克和叙利亚连丢地盘后，在阿富汗呈扩张之势，尤其在阿富汗东部招兵买马；因此，要格外提防这一组织以阿富汗为新的大本营，策划发动更多恐怖袭击。

美国情报官员评估，除非加大反恐力度，否则“伊斯兰国”在阿富汗境内分支有能力“在一年内”对美国或欧洲发动大规模恐袭。

阿富汗楠格哈尔省官员阿杰玛勒·奥马尔说，阿富汗东部和北部的楠格哈尔、努里斯坦、库纳尔、拉格曼四省有“伊斯兰国”成员活动迹象。

美国方面认为，阿富汗塔利班与“伊斯兰国”素有矛盾，可以成为抗衡后者的力量。一名美国情报官员说：“我们的谈判目标之一是，让塔利班加入阿富汗政府，共同对抗‘伊斯兰国’。塔利班成员熟悉山区、了解地形，那是他们的地盘。”

不过，塔利班指认阿富汗政府是美国扶植的“傀儡”，一直拒绝与政府直接对话。美方多次尝试让阿富汗政府加入美方与塔利班的谈判，遭到拒绝。

阿富汗塔利班与美方最近几个月举行数轮谈判。双方承认谈判取得一些进展，但分歧依旧明显。知情人士披露，塔利班和美方主要分歧之一是美军从阿富汗撤离时间表。塔利班希望美军3至5个月内撤军，而美方声称撤军需要18个月至两年时间。另外，美方要求塔利班停火，塔利班坚持外国军队宣布撤军后才宣布停火。

美国在阿富汗现有驻军大约1.4万人。美国媒体去年12月援引国防部官员提供的消息报道，总统唐纳德·特朗普打算从阿富汗撤出7000名军人。媒体解读为他对阿富汗战事失去耐心。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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