也门南部一输油管道遭袭部分损毁

亚丁消息：也门安全部门官员11日说，也门南部舍卜沃省一处输油管道当天遭武装分子袭击，部分管道被损毁。

一名不愿透露姓名的也门安全部门官员告诉新华社记者，一伙身份不明的武装分子当天使用爆炸装置袭击舍卜沃省东南部的一处输油管道，引发剧烈爆炸，部分管道被损毁。

也门石油部消息人士告诉新华社记者，事发前每天有1.5万至1.7万桶原油通过这条管道从舍卜沃省东北部油田输送到该省南部港口，以供出口。袭击事件发生后，该输油管道被关闭。

目前，尚无任何组织宣称制造了这起袭击事件。上述安全部门官员认为，此次袭击极有可能是“基地”组织阿拉伯半岛分支所为。

2009年，“基地”组织沙特阿拉伯和也门的分支合并为“基地”组织阿拉伯半岛分支。2011年，也门国内发生动乱导致政权更迭，局势持续动荡，“基地”组织阿拉伯半岛分支趁机扩大在也门的势力范围。（记者聂云鹏 王薇）

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