中国官员宣介中国核能发展政策主张

新华社维也纳6月11日电（记者赵菲菲）国际原子能机构理事会会议10日在维也纳召开。中国国家原子能机构副主任张建华率团出席会议，并在国际原子能机构2018年年度报告审议中宣介中国核能发展政策主张。

张建华重点介绍了过去一年来中国在促进和平利用核能、加强核安全和核安保以及推进技术合作等方面开展的工作和取得的成绩。他表示，中国始终秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，愿与机构和各成员国共享核能发展成果，共同打造核能发展人类命运共同体，为世界和平、发展、繁荣作出积极贡献。

就国际原子能机构未来发展，张建华建议，机构应根据世界核能发展形势及成员国需求积极调整工作重点，继续为成员国提供有力支持，促进核能安全、高效发展；应继续推进核安全标准与核安保导则制订，加强同行评审服务，协助成员国开展能力建设，努力构建高水平的全球核安全与核安保体系；机构和成员国应当在“平等协作、合作共赢、开放共享”的原则下，顺应经济全球化的潮流，促进交流与合作。

张建华还强调，中方始终认为伊朗核问题全面协议意义重大、不可替代，高度评价伊朗严格执行全面协议并得到国际原子能机构多次确认。中方坚定支持稳步、全面落实全面协议，坚定履行自身承诺和义务，同时坚定维护自身合法权益。

会议期间，张建华会见了国际原子能机构总干事天野之弥，并共同见证相关合作文件的签署。

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