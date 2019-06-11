以军在约旦河西岸与巴安全部队交火

新华社耶路撒冷6月11日电（记者陈文仙 吕迎旭）以色列国防军11日发表声明说，以军当天凌晨在约旦河西岸城市纳布卢斯误将巴勒斯坦权力机构安全部队人员视为“嫌犯”，向后者开枪，双方发生交火。

以军在声明中说，当天凌晨，以军在纳布卢斯与一群武装人员发生交火，事后发现这些人员来自巴勒斯坦权力机构的安全部队。以军表示，交火中没有以军士兵受伤，并将对该事件进行进一步调查。

据巴勒斯坦方面的消息，一名巴勒斯坦权力机构的安全部队人员在交火中受轻伤。

另据以军的消息，11日凌晨，以军逮捕了18名巴勒斯坦“嫌犯”。以军称，这些人涉嫌参与“恐怖和暴力活动”。

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