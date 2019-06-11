联合国数字合作高级别小组首份报告呼吁数字包容

新华社联合国6月10日电（记者徐晓蕾）联合国设立的数字合作高级别小组10日发布首份报告，呼吁通过建设更包容的未来数字经济与社会等举措，使数字技术收益最大化，并最大限度减少其危害。

这份名为“数字互助时代”的报告呼吁，为了建设包容、信任与合作的数字未来，应该让每位成年人到2030年前有能力负担数字网络接入费用及数字化金融和健康服务；应采取具体政策确保妇女和边缘群体被数字社会充分包容，同时建立国际公认的衡量数字包容性的方法。

报告还建议对人权规范适用于数字技术的方式进行全球审查，并呼吁全球在数字信任和安全等方面做出承诺。

10日上午，数字合作高级别小组两位联合主席——阿里巴巴集团董事局主席马云和比尔与梅琳达·盖茨基金会联合创始人梅琳达·盖茨向联合国秘书长古特雷斯提交了这份报告，3人还就报告进行了一场网络直播对话。

古特雷斯说，互联网发展伴随“不平等”，目前全球仍有一半人生活在“线下”。他呼吁通过数字技术实现全球发展的巨大突破，让每个人都能访问互联网。

马云呼吁各国政府加大对数字基础设施建设投入。梅琳达·盖茨强调，在数字合作中女性应被充分赋权，应“占有一席之地”。

10日下午，联合国大会举行非正式会议，听取挪威数字化事务大臣尼古拉·阿斯特鲁普，TCP/IP协议共同设计者、谷歌副总裁文顿·瑟夫等数字合作高级别小组成员介绍了报告的有关情况。古特雷斯在发言中敦促联合国成员国政府研读报告，并表示希望报告能促使政府、私有部门及民间社会就数字互助时代共同发展展开讨论。

古特雷斯去年7月宣布设立数字合作高级别小组，该小组在纽约和日内瓦设立办事处，现有20名成员，来自政府、企业、民间组织和学术界等领域。10日发布的报告是小组在全球奔走调研9个月的成果，其间访问了104个国家和地区的4000余人，并对一些国家的科技中心进行了考察。

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