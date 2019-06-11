综合消息：中国5G发牌照引发国际社会热议

新华社北京6月11日电 近日，中国工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。国际社会对此评论说，此举是中国5G网络建设的重要一步，也将推动全球移动通信产业发展。

中国4家企业获颁5G商用牌照次日，俄罗斯总统普京就在圣彼得堡国际经济论坛全会上阐述了“俄方愿在平等和相互尊重的基础上开展互利合作”的态度，他特别指出：“中国正准备与伙伴国分享技术研发成果特别是5G技术，此举可造就关键性优势，改变经济发展模式。”

俄罗斯著名电信企业MTS公司董事会主席阿列克谢·科尔尼亚说，中国政府部门已向中国企业分配5G网络频谱，后者将依托其通信网最大限度地快速铺设5G网络，这一分配和布网机制“合理、透明”，俄罗斯在发展5G通信时应借鉴这种成功的运作模式。

在谈到俄中双方近日签署的5G项目合作伙伴协议时，科尔尼亚表示，这一协议“不仅将推动两国电信企业开展战略合作，为俄方尽快商业应用5G网络奠定基础，还将有助促进俄中经贸关系继续发展”。

《日本经济新闻》评论说，有机构预测数据显示，5G将为中国带来巨大的经济效益。此外，5G商用化还将大大推动智能手机产业的发展。

德国《商报》网站发表文章说，中国较之前预期提前发放5G商用牌照，并通过分配频谱提前了5G建设步伐，这领先了许多欧洲国家。迄今，欧洲约三分之一国家还没有为5G频谱拍卖制定时间表。

巴西Tecmundo网站指出，中国发放5G牌照，不仅将促进本国通信基础设施建设和业务发展，也有利于相关外国企业的发展。

美国惠誉咨询公司日前发表分析报告说，中国5G发展受益于规模效应、稳健的中央协调政策和专业技术。中国的5G部署工作在稳步推进，获颁牌照的中国企业有完整的供应链，而庞大的移动设备用户数量也将推动5G发展。

美国知名科技网站TechCrunch评论说，5G领域的各个商家，包括网络设备制造商、手机制造商、芯片制造商和应用开发商等都已加足马力，希望能好好把握中国5G发展的机会。（参与记者：栾海、周舟、张毅荣、华义、宫若涵）

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