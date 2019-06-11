新华社北京6月11日电 题：经略周边的重大外交行动——习近平主席中亚之行三大关键词

新华社记者杨依军、潘洁

6月12日，国家主席习近平将启程对吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦进行国事访问，并出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议、亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会。

这是习近平主席本月上旬出访俄罗斯后，中国经略周边的又一重大外交行动。专家表示，此访双多边结合，行程紧凑丰富，对于深化中国同往访国关系、推进“一带一路”高质量发展、在新起点上谋划上合组织和亚信合作，具有重要意义。

关键词之一：元首外交——作出两国关系新规划

访问期间，习近平主席将分别出席吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙举行的一系列国事活动，同两国元首对中吉、中塔全面战略伙伴关系未来发展作出新规划、新部署。

专家表示，元首外交对双边关系发展起着战略引领作用。习近平主席此访将进一步夯实中吉、中塔关系政治基础，引领中吉、中塔关系在新形势下迈上新台阶。

今年4月下旬，热恩别科夫、拉赫蒙曾来华出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛。中国社会科学院大学国际关系学院院长李永全表示，时隔仅一个多月，习近平主席对两国进行国事访问，显示出中吉、中塔领导人的紧密互动。

吉、塔两国对习近平主席到访热切期盼。在吉尔吉斯斯坦，热恩别科夫6月8日出席了《习近平谈治国理政》第一卷吉文版首发式暨中吉治国理政研讨会。拉赫蒙表示，发展对华关系始终是塔吉克斯坦外交的优先方向。

“中吉、中塔关系可以说是大小国家平等交往、真诚合作的典范。”中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志说，在元首外交引领下，中吉、中塔关系已分别提升至全面战略伙伴关系。相信此访将为中吉、中塔各领域合作注入新的强大动力。

关键词之二：“一带一路”——描绘互利合作新蓝图

2013年，习近平主席访问中亚期间，提出了共建丝绸之路经济带倡议。近年来，中亚地区共建“一带一路”如火如荼，对改善地区基础设施、服务国家发展和民生福祉发挥着重要作用。

分析认为，习近平主席这一次中亚之行，将为中吉、中塔共建“一带一路”合作“添砖加瓦”，把高水平政治互信转化为更多实实在在的合作成果。

此次到访国中，吉尔吉斯斯坦是最早支持和参与共建“一带一路”的国家之一，塔吉克斯坦则是第一个同中国签署共建丝绸之路经济带谅解备忘录的国家。两国目前均积极推进各自国家发展战略同“一带一路”深入对接。

“吉、塔都是内陆国家，都处在发展关键时期，都面临基础设施改善、经济结构升级等需求。”李永全说，包括吉、塔在内的中亚国家搭上“一带一路”快车，有助于促进地区和平稳定、共同发展繁荣。

中国上合组织研究中心秘书长邓浩表示，从双边贸易到旅游、教育等领域，中吉、中塔务实合作均有很大潜力。“合作不仅停留在双边层面，在多边国际事务上也有很大空间。”

关键词之三：两大峰会——推动合作机制新发展

除国事访问外，习近平主席还将出席在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克举行的上合组织峰会、在塔吉克斯坦首都杜尚别举行的亚信峰会，在这两个多边舞台上发出中国倡议、提出中国方案。

两场峰会有一个共同特点——上次峰会都在中国举行。专家表示，两场峰会将推动2018年上合组织青岛峰会、2014年亚信上海峰会重要成果继续深化落实，并围绕国际地区形势新变化和发展新需求，探讨新的协作。

“上合组织比什凯克峰会是青岛峰会的延续，是青岛峰会效应的进一步扩大。”邓浩说，作为上合组织扩员后的首次峰会，青岛峰会为上合组织向何处去指明了方向和目标。在世界百年未有之大变局面前，上合组织如何主动作为，为国际社会提供更多正能量和确定性，将是比什凯克峰会一大看点。

孙壮志表示，习近平主席在亚信上海峰会提出的共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，日益深入人心，影响力不断彰显。亚洲安全形势复杂、各国差异较大，需要亚信这样一个安全对话平台。去年9月塔吉克斯坦接替中国担任亚信主席国，相信杜尚别峰会将在此前基础上进一步推进各方对话合作。

出席两场峰会期间，习近平主席将同与会领导人开展多种形式交流互动。专家表示，面对构建新型国际关系和人类命运共同体的时代课题，峰会上的中国声音，值得期待。

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