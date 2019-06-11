通讯：城市“故事会”讲述中韩友好交流

“患难时向你伸出援手，欢喜时为你喝彩。韩国光州和中国广州的关系就是这样。”韩国光州市市长李庸燮10日在首尔对记者表示，光州和广州不仅名字“像”，关系也“近”，这恰如两国间日益密切的各领域交往现状。

为了进一步深化中韩两国交流合作，促进民心相通，由广州市人民政府新闻办公室主办的“中韩友好交流故事会”活动当天上午在首尔汝矣岛拉开帷幕。逾200名来自中韩两国政府、企业和文化艺术等领域嘉宾出席活动。

会上，李庸燮登台讲述光州与广州久经考验的深厚情谊：2015年，光州夏季世界大学生运动会恰逢中东呼吸综合征袭韩，游客拒绝来韩、运动员纷纷缺席，赛事陷入空前挑战……此时，广州市市长亲自率代表团访问光州，为赛事的举办提供大量帮助。

“这份情谊，光州市民从未遗忘，”李庸燮动情地表示。

6月10日，韩国光州市市长李庸燮在“中韩友好交流故事会”现场登台讲述光州与广州的城市故事。（图片由主办方提供）

据李庸燮介绍，除了“患难真情”外，双方在经济、文化、体育等诸多领域同样一直保持着紧密的合作。双方彼此支持，同时也受益于对方的发展。而这样的城市合作也为双边关系的发展提供了更多来自民间的推动力。

“广东与韩国的友好交流故事就是中韩友好交流历史的一个耀眼缩影。”中国驻韩国大使邱国洪在会上表示，中韩两国地理相邻、经济相融、文化相近、感情相通。在中韩日益密切的各领域交往中，产生了无数动人心弦的故事，萌发了许多割舍不掉的情谊。

6月10日，中国驻韩国大使邱国洪为“中韩友好交流故事会”活动致辞。（图片由主办方提供）

与李庸燮一同登台的，还有多名来自两国企业和文化艺术领域的“讲述人”，叙述了中韩之间开放、共赢的合作故事以及属于他们的中韩情缘。

韩国LG集团子公司公关部负责人孙永濬分享了公司在华投资十多年来的点滴，感叹中国营商环境的不断改善和消费市场的广阔无边；

中国企业科大讯飞向来宾介绍了其即将同韩国商业伙伴成立合资公司，共同开发两国人工智能市场的企业愿景；

中国雪松控股和韩国SKC的负责人在台上共同讲述双方“强强携手”，共建尖端化工新材料的前因后果；

韩中文化艺术促进会会长宋秀根在会上欣喜宣布，自己全力推进的韩中短片电影节即将在广东拉开帷幕；

韩国文化名片《乱打神厨》引爆舞台，主创团队和中方合作伙伴登台讲述如何用逾300场演出征服广州近30万名观众的故事；

中国街舞文化推广人郑峰在台上讲述中韩两国街舞舞者之间以舞会友、携手提升的故事，话里话外尽是舞者之间的相知相惜、深情厚谊……

6月10日，韩国艺术家在“中韩友好交流故事会”现场表演韩国传统清唱技艺“板索里”。（图片由主办方提供）

中韩友谊“故事会”在两国“讲述人”的娓娓道来中，轮廓变得愈发丰满。故事或活泼、或感人，风格不一，但一样拥有直达人心、令人动容的魅力。

6月10日，中国街舞表演团体为“中韩友好交流故事会”现场来宾献上街舞演出。（图片由主办方提供）

“故事会”活动最终伴随着“讲述者”们获颁城市文化讲述者证书落下帷幕，而中韩友好交流的“故事会”仍在书写新的篇章……（记者 田明）

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