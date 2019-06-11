专访：俄中文化领域合作成果丰硕——访莫斯科克里姆林宫博物馆馆长加加林娜

新华社记者李奥

俄罗斯和中国的博物馆合作十分活跃，两国在文化领域的合作非常积极，富有成果。莫斯科克里姆林宫博物馆馆长加加林娜近日接受新华社记者专访时，这样评价中俄两国之间的文化交往。

加加林娜说，俄方十几年前就与中方博物馆展开合作，相继与故宫博物院以及上海和香港等地的博物馆进行交流，俄方展品在中国也备受欢迎。几年前，莫斯科克里姆林宫博物馆与故宫就加强交流签订协议。经过长时间准备，两者间的交流活动终于在今年成为现实，这就是日前在莫斯科克里姆林宫博物馆结束的“繁盛的中国18世纪”故宫珍宝展。

她说，“繁盛的中国18世纪”故宫珍宝展非常成功，前来观展的不仅有俄罗斯观众，还有不少来自中国的游客。“俄罗斯观众非常喜欢中国的展品。”

加加林娜说，莫斯科克里姆林宫博物馆和中方伙伴一起精心准备了此次展览的目录，对展品进行了详细说明，还邀请莫斯科国立大学与俄罗斯高等经济学院等院校专家举办讲座，为俄观众讲解中国文化。此外，博物馆还为儿童开设了折纸龙、看皮影戏表演等专属环节，让孩子们在欢乐氛围中了解中国文化。

加加林娜认为，文化交流是理解对方国家历史与思维方式的一个关键。她说，当前俄中在文化领域的合作非常积极，富有成果。

据介绍，在“繁盛的中国18世纪”故宫珍宝展之后，莫斯科克里姆林宫博物馆将于今年8月初在故宫举办俄罗斯宫廷展，博物馆将携150余件展品亮相。

加加林娜说：“相信这些展品会引起中国观众的兴趣。”

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