比利时举办中医名家海外行活动

由比利时安特卫普市政府和比利时欧洲中国传统文化联合会主办的“一带一路”中医名家海外行活动10日在安特卫普举办，吸引众多当地中医药文化爱好者、普通市民、华侨华人到场聆听。

南京中医药大学副校长方祝元以及来自江苏的中医名家就中医药文化的推广、中医药如何为建设人类命运共同体服务等话题与听众交流座谈，来自江苏省中医院的专家们现场为中外嘉宾诊治、答疑。

比利时欧洲中国传统文化联合会会长钟植说：“举办活动的目的是让优秀的中国传统文化走出来，让比利时人民通过文化的正能量和文化的美，加深对中国传统文化和当代中国的理解，促进民心相通。”

中国驻比利时大使曹忠明致辞时说，中医养生以及治疗和预防疾病的作用正得到越来越多人的认可，“希望此次活动能为中医在比利时的推广起到促进作用，也希望安特卫普市政府能为中医、为中国传统文化的推广提供更大支持”。

方祝元在接受新华社记者采访时说，目前正与比利时一些中医药的医疗机构、保健机构探讨具体合作，“要让中医在比利时生根、开花、结果，更好地服务比利时民众”。

代表比利时安特卫普市副市长范锦豪出席活动的罗莎莉·博高用自己的亲身经历介绍了针灸在改善睡眠方面的良好效果。她说：“非常期待中医诊疗中心项目能在安特卫普落地，让更多当地民众有机会了解中医及中国传统文化。”（记者潘革平）

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