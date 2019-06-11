法媒：特朗普与马克龙合栽的“友谊之树”已死亡

法国总统埃马纽埃尔·马克龙去年访问美国时与美国总统唐纳德·特朗普在白宫合力栽下的一棵橡树已经死亡。

法新社10日以一名外交人士为消息源报道，那棵橡树苗在接受检疫过程中死亡。

马克龙去年4月与特朗普在媒体镜头前在白宫南草坪栽下树苗。树苗出自法国贝洛森林。第一次世界大战期间，作为法方的协约国盟军，美军在贝洛森林战役中与德国军队激战，将近2000人阵亡。美法媒体报道，这棵树苗象征两国友谊。

然而，栽种后没有几天，树苗从白宫消失。时任法国驻美大使热拉尔·阿罗在社交媒体“推特”说，任何动植物进入美国时都必须接受检疫隔离。根据美方检疫流程，为防止橡树所附害虫侵害美国境内其他植物，隔离为期两年。

只是，树苗没能“撑到”第二年。原先栽种树苗的树坑如今由一片草坪覆盖。

去年5月、即马克龙访美次月，美国宣布单方面退出伊朗核问题全面协议。在法新社看来，马克龙与特朗普的关系自那以后发生变化，两国就伊核协议存废、自由贸易、气候变化等多个议题分歧明显。

法国外交部长让－伊夫·勒德里昂8日说，美方即将推出的中东和平新方案无法让中东地区平静。（王逸君）【新华社微特稿】

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