以牙还牙 委内瑞拉暂时关闭驻加拿大领事馆

委内瑞拉外交部9日宣布，将暂时关闭驻加拿大的三处领事馆。

加拿大政府承认委内瑞拉反对派要员胡安·瓜伊多的“临时总统”身份，上周起暂时关闭加拿大驻委大使馆。

【以牙还牙】

委内瑞拉外交部说，委内瑞拉驻温哥华、多伦多和蒙特利尔的领事馆将暂时停止服务，把所有事务交由驻渥太华大使馆处理，以回应加拿大暂时关闭驻委大使馆的决定。

加拿大外交部长克里斯蒂娅·弗里兰2日声明，鉴于尼古拉斯·马杜罗领导的委内瑞拉政府拒绝延长加拿大驻委外交人员签证，加拿大驻委大使馆即日起暂时关闭。她说，加方外交官的签证将在本月底到期，加方“别无选择”，只能临时关闭大使馆。

但在委内瑞拉外交部看来，加方决定不是出于行政需要，而是有政治目的，“反映加方继续对委内瑞拉有敌意”。

马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。身为国民议会主席，瓜伊多不予承认，1月23日自行宣布就任“临时总统”，得到美国、加拿大、欧洲和一些拉美国家承认。

【会晤盟友】

委内瑞拉政府最近两天在外交领域动作频繁：8日恢复开放委内瑞拉与邻国哥伦比亚之间部分边境口岸；副总统迪奥斯达多·卡韦略7日起访问古巴，会晤古巴共产党中央第一书记劳尔·卡斯特罗和古巴国务委员会主席米格尔·迪亚斯—卡内尔。

古巴官方媒体报道，劳尔·卡斯特罗“重申古巴坚定支持委内瑞拉民众和政府”。

美联社报道，挪威斡旋人员正在委内瑞拉首都加拉加斯。委内瑞拉政府希望继续与反对派对话，但反对派态度冷淡。双方代表5月底结束在挪威首都奥斯陆举行的第二轮试探性对话，没有就化解政坛危机取得进展。

瓜伊多8日说，反对派所提举行总统选举的要求不容商量，双方“没有安排新会面。”

他似乎是在回应俄罗斯外交部的说法。俄罗斯外交部拉丁美洲事务主管亚历山大·斯彻提宁7日在俄罗斯圣彼得堡告诉媒体记者，委内瑞拉冲突双方下周可能会在奥斯陆举行第三轮试探性对话。

瓜伊多先前强调，谈判的“起点”是马杜罗政府同意在合理的时间段内重新举行总统选举，遭到政府方面拒绝。美联社解读，瓜伊多的强硬立场会使挪威的斡旋努力受阻。（杜鹃）（新华社专特稿）

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