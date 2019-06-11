德国、约旦重申支持“两国方案” 化解巴以冲突

德国外交部长海科·马斯9日会晤约旦外交大臣艾曼·萨法迪。两人认定，“两国方案”是化解巴勒斯坦和以色列冲突的唯一办法。

马斯当天访问约旦首都安曼，与萨法迪会晤后举行记者会时说：“我们一致同意，经由谈判实现两国方案是唯一办法。”萨法迪说：“两国方案是结束冲突的唯一途径”。

法新社报道，大约220万巴勒斯坦难民生活在约旦，占约旦总人口将近一半。

“两国方案”即建立以1967年第三次中东战争以前的边界为依据、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，与以色列和平共处。这一方案获得多项联合国决议支持。

马斯访问约旦前一天，美国媒体报道，美国驻以色列大使戴维·弗里德曼认定“以色列有权留下约旦河西岸（定居点）的一部分”。巴勒斯坦方面因而认定白宫的巴以政策制定者中有“极端主义者”。犹太人定居点议题是巴以和谈的主要障碍之一。

法新社报道，美国总统唐纳德·特朗普的女婿、白宫高级顾问贾里德·库什纳暗示不支持“两国方案”，由他牵头制定的中东和平新方案可能在6月下旬发布部分内容。媒体推断这份方案的主要思路是“投资换主权”，即许以巴勒斯坦大量经济援助，换取巴方在领土和建国方面妥协。

巴方认定美方偏袒以色列，拒绝接受美方中东和平新方案。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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