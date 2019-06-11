德国外长呼吁维护伊核协议

德国外长马斯10日在伊朗首都德黑兰表示，伊朗核问题全面协议至关重要，需要各方共同维护，伊朗在协议中的利益应得到保障。

马斯当天对伊朗进行为期一天的访问，并与伊朗外长扎里夫举行了会谈。马斯在会谈后的联合记者会上说，作为伊核协议的签字国，德国、法国、英国坚定维护协议的有效性，致力于帮助伊朗获得协议中已经明确的经济利益，欧盟也在尽其所能确保这一点。

马斯说，欧洲国家希望通过“贸易往来支持工具”（INSTEX）结算机制扩大与伊朗的双边贸易，并希望伊朗能够借此实现经济增长。“伊朗有权根据伊核协议获得经济上的收益”。

扎里夫在记者会上说，当前情况下，不存在伊朗与美国进行对话和谈判的可能。

美国去年5月宣布单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启一系列对伊朗制裁措施。德国、法国和英国今年年初发表联合声明，宣布建立与伊朗贸易的INSTEX结算机制。这是在美国主导的全球金融体系之外运作的支付机制，能帮助欧洲企业绕过美国对伊朗单方面制裁，使欧盟继续与伊朗进行贸易。

美国国务卿蓬佩奥本月2日在瑞士访问时表示，美国愿意和伊朗进行“不预设条件”的会谈，但美国对伊朗保持压力的措施不会松动。伊朗外交部对此表示，美方是玩文字游戏，并不值得伊朗采取行动。（记者马骁 穆东）

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