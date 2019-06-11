土耳其一教练机坠毁致2死1伤

土耳其一架教练机10日在南部安塔利亚省马纳夫加特区坠毁，造成机上两人死亡、一人重伤。

据土耳其德米罗伦通讯社报道，失事飞机为美国生产的塞斯纳单引擎教练机，机上载有一名飞行员和两名大学生。当天下午，这架飞机起飞片刻即坠毁在农田中，飞行员当场死亡，一名大学生送医后不治身亡。事故原因尚在调查中。

2018年10月，安塔利亚省马纳夫加特区曾发生过一次教练机坠毁事故，造成机上两名飞行员死亡。（记者秦彦洋 施春）

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