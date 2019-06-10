美两大公司合并组建航空航天和防务新巨头

新华社华盛顿6月10日电 美国军工和航空航天领域两大领军企业雷神公司和联合技术公司9日发表联合声明，宣布将正式合并。合并后的新公司——雷神技术公司将成为美国在该领域的又一大巨头，对波音等企业构成更强劲挑战。美国股市10日开盘前，两家企业股价均大幅上涨。

声明说，这一交易将“创建一个拥有先进技术的顶级系统供应商，以满足航空航天和防务领域快速增长的市场需求”。新公司将本着客户优先和符合美国及其盟友防务战略的原则，以更强的技术及研发能力提供创新和低成本解决方案。

此次合并正式启动前，联合技术公司将先剥离其自身的电梯和空调设备业务，并满足其他成交条件。整个合并预计将于2020年上半年完成。

声明说，新公司总部将设在波士顿，首席执行官将由联合技术公司首席执行官格雷格·海斯担任。新董事会由15名成员组成，其中8名来自联合技术公司，7名来自雷神公司。合并后，雷神公司原股东将持有新公司43%的股份，联合技术公司原股东将持有57%的股份。

美国媒体评论说，这将是该行业迄今最大的合并案，将创建一个价值约1210亿美元的新公司，足以与波音等巨头抗衡。而随着美国国防开支增幅减缓，这一合并或引发其他企业效仿。

雷神公司专注于国防领域，主要向美国政府提供军用飞机和导弹设备，包括“战斧”巡航导弹、“爱国者”导弹防御系统等。联合技术公司则是涉及多个领域的高科技产品和服务供应商，其子公司普惠公司是全球知名的军用发动机、直升机用发动机及民用发动机制造商。

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