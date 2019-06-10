端午节期间全国出入境客流突破600万人次

新华社北京6月10日电 （记者白阳）记者10日从国家移民管理局获悉，今年端午节期间，全国边检机关共查验出入境人员613.2万人次，同比增长6.3%。
数据显示，今年端午节全国入境客流达305.2万人次，同比增长5.6%；出境客流达308万人次，同比增长7%。其中，内地居民出入境321.9万人次，同比增长11.3%；港澳台居民出入境210.1万人次，与去年同期基本持平；外国人出入境81.2万人次，同比增长5.3%。
另据统计，节日期间，北京首都、上海浦东、广州白云等大型空港口岸，拱北、罗湖、福田、深圳湾等毗邻港澳大型陆地口岸出入境人员增幅不大，而部分中小口岸出入境人员增幅明显。天津滨海机场、云南清水河、成都双流机场等口岸均刷新本口岸端午节出入境客流历史纪录，同比分别增长28.6%、24.8%、10.1%。
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