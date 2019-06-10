中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议将在北京举行

新华社北京6月10日电（记者吴嘉林）外交部发言人耿爽10日宣布，经中非双方商定，中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议将于6月24日至25日在北京举行。中方和论坛54个非方成员负责峰会成果落实的部级官员将出席会议。

耿爽介绍，会议主要活动包括开幕式、全体会议、闭幕式、共见记者、欢迎宴会、中方金融机构负责人同非方协调人对话会。中方党和国家领导人将出席会议重要活动，并将同与会非方代表举行集体或双边会见。会议将发表联合声明，反映会议成果和共识。

“2018年9月，中非合作论坛北京峰会成功举行，将中非关系全面推向历史新高。峰会结束后，中非双方密切配合，积极落实中非领导人共识和峰会成果，取得重要进展和早期收获。”耿爽说。

耿爽表示，当前国际形势发生深刻复杂变化，中非双方均认为有必要召开一次协调人会议，就中非合作论坛北京峰会成果落实进行对接，引领中非合作高质量、可持续发展方向，推动峰会成果更多、更好造福中非人民，并向国际社会彰显双方加强团结合作、坚持多边主义、推动构建更加紧密的中非命运共同体的强烈意愿和坚定决心。

“中方愿本着共商共办共享原则，同非方携手努力，做好会议各项筹备工作，确保会议取得圆满成功和丰硕成果，为中非全面战略伙伴关系发展注入新动力。”耿爽说。

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