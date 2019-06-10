初步计票结果显示托卡耶夫在哈总统选举中获胜

新华社努尔苏丹6月10日电 哈萨克斯坦中央选举委员会10日宣布，初步计票结果显示，哈现任总统托卡耶夫在日前举行的总统选举中获胜。

哈中央选举委员会副主席彼得罗夫10日宣布，初步计票结果显示，在9日举行的总统选举中，托卡耶夫以70.76%的得票率获得胜利。代表“国家命运”运动参选的科萨诺夫得票率为16.02%，排在第二名，但得票率大大低于托卡耶夫。

哈萨克斯坦9日举行总统选举，共有7名候选人参选。根据哈相关法律，在总统选举中得票率超过50%的候选人当选总统，任期5年。

哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫今年3月19日宣布辞去总统职务，其任期原本应于2020年4月结束。3月20日，原议会上院议长托卡耶夫依照宪法宣誓就任总统。4月9日，托卡耶夫签署总统令，将哈总统选举日期提前至今年6月9日。

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