欧盟宣布斥资8.4亿欧元新建8个超算中心

欧盟委员会日前发布公报说，“欧洲高性能计算共同计划”已从欧盟成员国中选定8处地点建设“世界级”超级计算机中心，来自各方的项目总预算高达8.4亿欧元。

公报说，8个超算中心将设在保加利亚的索菲亚、捷克的俄斯特拉发、芬兰的卡亚尼、意大利的博洛尼亚、卢森堡的比森、葡萄牙的米尼奥、斯洛文尼亚的马里博尔和西班牙的巴塞罗那。

按计划，这些地方将共建造8台超级计算机，其中3台将具备每秒15亿亿次浮点运算能力，另5台将具备每秒4000万亿次浮点运算能力。它们将用于个性化医疗、药物和材料设计、生物工程、天气预报及气候变化等领域，预计欧洲学术界、工业界和公共部门用户可以在2020年下半年使用这些超级计算机。

负责欧盟单一数字市场建设的欧盟委员会副主席安德鲁斯·安西普在一份声明中说：“这是欧洲获得下一代计算能力的关键一步，将帮助我们在物联网、人工智能、机器人和数据分析等面向未来的技术上取得进步。”

据介绍，这些超算中心涉及的项目总预算高达8.4亿欧元。未来几个月内，“欧洲高性能计算共同计划”将与有关国家及承建机构等方面签署协议，以确保资金到位。“欧洲高性能计算共同计划”旨在研发欧洲高性能计算及大数据系统，于2019年至2026年实施。

在2018年11月发布的全球超算榜单中，速度最快的是美国超级计算机“顶点”，其浮点运算速度为每秒14.35亿亿次。世界多国都在投入研发下一代速度更快的超级计算机，美国能源部今年早些时候就先后推出了两个百亿亿次超算建造项目。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)