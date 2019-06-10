专访：美国发起对华贸易战将带来诸多消极后果——访白俄罗斯科学院经济研究所所长别尔斯基

“美国对中国发起贸易战将给世界带来诸多消极后果，会破坏国际分工体系，妨碍很多国家的可持续发展，对世界经济产生不利影响。”白俄罗斯科学院经济研究所所长别尔斯基日前接受新华社记者专访时如此表示。

他说，美国采取的贸易保护措施首先会降低人们对世界市场可靠性的信任，这将不可避免地改变全球化生产，导致市场区域化，并减少发展中国家公司进行跨国生产的机会，从而妨碍很多国家的可持续发展和减贫努力。

其次，贸易保护措施还使国际法所确定的原则失去意义，令世界贸易组织和联合国国际贸易法委员会等国际多边组织和机构信誉受损。另外，贸易保护措施还将破坏多年来形成的国际贸易关系。

别尔斯基表示，美国常常违反国际法基本准则对他国施压，在强权政治基础上对其他国家进行政治讹诈和无端指责等。“美国能够屡屡得逞，是因为在很长时间内国际上没有能够与美国霸权和极限施压相抗衡的力量。”

他指出，最近十多年来中国通过实施有效的经济社会发展战略增强了本国实力，美国所谓的贸易不平衡，只是其采取措施制约中国世界影响力上升的借口而已。

他认为，中国在中美经贸磋商中表现出极大诚意，尽量协调双方立场，在这种情况下，美国仍然不断升级经贸摩擦，这说明美国的目的是试图维护自己的霸权地位，而非保护美国公司利益。

别尔斯基特别指出，目前在中美经贸摩擦及其他世界政治经济热点问题上，几乎没有国家完全站在美国一方，与此同时，有很多国家希望与中国加强合作。

他说，与美国“失道寡助”的情况相反，中国奉行和平外交政策，一贯尊重其他国家自主选择发展道路的权力，中国提出的“一带一路”倡议和构建人类命运共同体的主张在世界上得到广泛支持。中国在扩大出口的同时，也在创造条件增加进口外国产品，为世界其他国家扩大出口带来机遇。（新华社记者魏忠杰 李佳）

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