财经观察：全球经济下行风险考验G20智慧

备受关注的二十国集团（G20）财长和央行行长会议、贸易和数字经济部长会议9日分别在日本福冈市和筑波市落下帷幕。会议讨论了不断升级的经贸摩擦和全球经济下行风险等问题，但由于美国阻挠未能就反对贸易保护主义达成一致。

二十国集团大阪峰会即将于本月28日举行，二十国集团能否向世界展示团结应对全球经济下行风险的姿态备受各方期待。

在福冈举行的财长和央行行长会上，与会方纷纷表达了对经贸摩擦的担忧。日本财务大臣麻生太郎表示，中美贸易磋商前景不明朗令人忧虑，问题不解决的话，将进一步打击国际市场信心。

应日本方面提议，在商品贸易收支不平衡之外，会议讨论了包括服务贸易和投资收益在内的经常项目收支不平衡问题。会议同意，在评价对外收支时，有必要着眼于所有的构成要素，并认为各国需要施行切合自身实际情况的宏观经济政策和结构性政策。在讨论中，部长们认为，纠正不平衡问题共同努力很重要。

二十国集团财长和央行行长会议闭幕后发表的部长声明指出，世界经济将在今年下半年至明年企稳回升。不过，声明同时指出，世界经济仍面临下行风险，特别是贸易风险和地缘政治风险仍在加大。

二十国集团贸易和数字经济部长会议闭幕后发表的部长声明说，二十国集团有必要采取行动，强化世贸组织争端解决机制。声明还表示，贸易和投资的扩大是促进经济繁荣和可持续增长的重要因素，而当前贸易环境的风险有可能使世界经济增速放缓。

遗憾的是，由于美国的反对，会议未能将“反对贸易保护主义”写入部长声明，只是在日本方面准备的会议主席声明里表达了对贸易摩擦的忧虑。

9日，中国人民银行行长易纲在日本福冈出席二十国集团财长和央行行长会议期间会见了美国财政部长史蒂文·姆努钦。双方就全球经济金融形势、二十国集团事务以及其他双方共同关心的议题交换了意见。

日本学者和经济学家普遍认为，经贸摩擦可能不会在短期内平息，如何管控分歧考验各方智慧。美国作为世界第一大经济体，应对世界经济负起责任来，不应坐视贸易摩擦殃及世界经济发展。（新华社记者刘春燕）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)