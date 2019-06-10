《爱宠大机密2》登顶北美周末票房榜

由环球影业和照明娱乐公司联手打造的3D动画喜剧片《爱宠大机密2》上映首周末“吸金”4710万美元，成为本周北美周末票房榜冠军。

6月7日亮相北美的《爱宠大机密2》是2016年7月上映的首部《爱宠大机密》的续集，讲述了纽约市公寓楼中主人离家工作或上学后宠物的奇妙生活。与前部影片首映周末1.04亿美元票房相比，《爱宠大机密2》首周末成绩低于业界预期，票房不及第一部首映周末票房的一半。

位列本周末榜单次席的是20世纪福克斯公司新作《X战警：黑凤凰》，北美票房三天入账3300万美元，在53个海外市场入账1.07亿美元。这是《X战警》系列电影的终章，剧情围绕“X战警”中最受欢迎成员之一的琴·葛蕾展开，讲述她逐渐转化为黑凤凰的故事。

迪士尼公司出品的奇幻片《阿拉丁》本周末3天入账2450万美元，排名北美周末票房榜第三。该片上映以来北美总票房超过2.32亿美元。（记者谭晶晶）

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