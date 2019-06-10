《爱宠大机密2》登顶北美周末票房榜

由环球影业和照明娱乐公司联手打造的3D动画喜剧片《爱宠大机密2》上映首周末“吸金”4710万美元，成为本周北美周末票房榜冠军。
6月7日亮相北美的《爱宠大机密2》是2016年7月上映的首部《爱宠大机密》的续集，讲述了纽约市公寓楼中主人离家工作或上学后宠物的奇妙生活。与前部影片首映周末1.04亿美元票房相比，《爱宠大机密2》首周末成绩低于业界预期，票房不及第一部首映周末票房的一半。
位列本周末榜单次席的是20世纪福克斯公司新作《X战警：黑凤凰》，北美票房三天入账3300万美元，在53个海外市场入账1.07亿美元。这是《X战警》系列电影的终章，剧情围绕“X战警”中最受欢迎成员之一的琴·葛蕾展开，讲述她逐渐转化为黑凤凰的故事。
迪士尼公司出品的奇幻片《阿拉丁》本周末3天入账2450万美元，排名北美周末票房榜第三。该片上映以来北美总票房超过2.32亿美元。（记者谭晶晶）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】