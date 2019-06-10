文莱王宫开放3天　迎客超10万人次

文莱王宫努洛伊曼宫自7日起向公众开放3天，共有超过10万人次涌进王宫，与文莱苏丹及王室成员共同庆祝穆斯林重要节日开斋节。

努洛伊曼宫每年仅在开斋节期间向公众开放3天，每天上下午各两小时。根据文莱传统安排，每年开斋节的第二天起，文莱苏丹以及王室成员会在王宫与到访的民众和游客握手，邀请他们享用丰盛的自助餐，并赠送纪念品，以感谢他们前来致以节日祝福。

文莱位于亚洲东南部、加里曼丹岛西北部，全国人口约44万。（记者薛飞）

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