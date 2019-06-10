文莱王宫开放3天　迎客超10万人次

文莱王宫努洛伊曼宫自7日起向公众开放3天，共有超过10万人次涌进王宫，与文莱苏丹及王室成员共同庆祝穆斯林重要节日开斋节。
努洛伊曼宫每年仅在开斋节期间向公众开放3天，每天上下午各两小时。根据文莱传统安排，每年开斋节的第二天起，文莱苏丹以及王室成员会在王宫与到访的民众和游客握手，邀请他们享用丰盛的自助餐，并赠送纪念品，以感谢他们前来致以节日祝福。
文莱位于亚洲东南部、加里曼丹岛西北部，全国人口约44万。（记者薛飞）
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】