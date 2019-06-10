中澳学生包粽子共庆端午节

近日，中国驻墨尔本总领馆举行“感受端午 天下一家”活动，邀请近30名来自当地学校的中澳学生代表，与两国教育界人士一起包粽子、吃粽子，感受中国传统文化，共庆端午佳节。

座谈中，学生们介绍了自己在澳大利亚学习的情况。中国驻墨尔本总领事龙舟讲述了端午节的由来和传统习俗，鼓励大家继续学习中文，了解中国传统文化，担当中澳友谊的使者。

随后，在专业厨师的指导下，大家纷纷上手尝试包粽子。这样直观的体验让本地学生们倍感新奇。

墨尔本蒙纳士大学的学生奥利弗·伍德曼（中文名吴奥利）在不久前结束的第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛墨尔本赛区的比赛中获得了冠军。

他用一口流利的中文告诉记者，他此前在中国旅游时就尝试着包过一次粽子。中国的传统节日很多，每个节日都有不同的传统习俗，这对他来说很新鲜。

“澳大利亚的语言和文化与中国的完全不同，这种不同是最吸引我的。”奥利弗·伍德曼说。

澳大利亚维多利亚州教育部官员马特·弗莱明表示，维州开设中文课程的272所公立中小学中，有近8万名学生在学习中文。“世界不同国家和地区的联系变得越来越紧密，我们希望孩子们了解其它的语言文化，这对于他们今后的发展是有好处的。”弗莱明说。

对于中国留学生们来说，在佳节欢聚一堂也让他们重温了传统文化，感受到异国他乡的家国温暖。

来自博文中学的吴心怡和金禹含从高中就在外留学，她们打算将自己亲手包的粽子带回学校和澳大利亚同学一起分享。

“以前在国内过端午节都是和家人一起买了粽子吃，来了澳大利亚以后，家人不在身边，过节包粽子让我又找到了在家的感觉。”吴心怡说。

金禹含也表示，大家尽管互不相识，但同是中国人在一起还是倍感亲切。“包粽子带来的节日气氛让我们感觉特别幸福，身在异国他乡也找到了祖国的归属感。”（记者郝亚琳）

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