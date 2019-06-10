新华社莫斯科6月9日电 综合消息：增强双边合作 协作应对挑战——俄罗斯专家积极评价习近平主席访俄成果

新华社记者栾海 李奥

在中国国家主席习近平结束对俄罗斯的国事访问后，多位俄罗斯专家积极评价此访，认为访问成果丰富，并对俄中关系未来发展寄予厚望。

俄高等经济学院下属的欧洲与国际综合研究中心国际政治经济课题处主任瓦西里·卡申对新华社记者说，国事访问成果丰富在俄中关系发展中已呈常态化，此次访问期间，俄中两国元首共同见证了近30份双边合作文件的签署。

在评价此访诸多成果时，俄高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫指出，俄中双方将共同采取措施，支持世界多极化，反对单边主义和保护主义，同时推动完善全球治理。此外，俄中双方一致同意提高外贸合同中使用本币结算的份额、深化电子商务及科技创新等领域合作。

俄科学院世界经济与国际关系研究所亚太研究中心首席研究员亚历山大·洛马诺夫认为，通过俄中两国元首的重要讲话可以看出，面对外部压力带来的新问题、新挑战，俄中将寻找应对办法，在共同处理问题时相互信任支持。俄中关系将拥有更加美好的未来。

对于中方表示愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果，洛马诺夫指出，这是此访在科技领域取得的重要成果，将有助于带动俄罗斯相关技术发展。

在莫斯科国立大学国家政治系主任弗拉基米尔·亚库宁看来，习近平主席此次访问为俄中合作开拓了新领域，开发利用北极航道和其他多项合作将成为“一带一路”倡议与欧亚经济联盟对接项目。俄中关系发展已步入新时代，双方将进一步加强全面战略协作，加大在涉及彼此核心利益问题上相互支持的力度。

俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基表示，面对国际舞台上出现的政治、战略新形势，俄中共同宣布发展两国新时代全面战略协作伙伴关系，实现两国关系与时俱进、提质升级，成为此访最重要的政治成果。

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