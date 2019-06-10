澳大利亚迪肯大学举行中国画展

近日，“从曼彻斯特到墨尔本：彩色的风景”中国画展在澳大利亚迪肯大学位于墨尔本的艺术画廊拉开帷幕。

中国驻墨尔本总领事龙舟、迪肯大学常务副校长盖瑞·史密斯、多国驻墨尔本外交官及多名中澳两国教育界人士出席了活动。

展览展出的20余幅画作均为中国驻墨尔本总领馆教育组参赞、中国美术家协会会员王盈所作，以中国传统的山水画技法，展示了其在英国和澳大利亚工作期间感受到的风土人情。

观众在画展上参观。郝亚琳 摄 新华网发

龙舟表示，这些作品将中国山水绘画技巧与澳大利亚独特的地域风情相结合，展示出中国的绘画艺术，希望能通过这些作品促进中澳人文艺术交流，加深中澳两国人民的友谊。

中国驻墨尔本总领事龙舟（左二）、迪肯大学常务副校长盖瑞·史密斯（右二）和王盈（左一）共同为画展开幕剪彩。郝亚琳 摄 新华网发

开幕式上，王盈还向迪肯大学艺术馆捐赠了其中8幅作品。史密斯表示，这些作品将成为中澳友谊的见证。（记者郝亚琳）

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