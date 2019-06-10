扬州古琴巡演庆祝中罗建交70周年

为期3天的“琴牵罗马尼亚”——庆祝中罗建交70周年古琴巡演9日在罗马尼亚中部的锡比乌市落下帷幕。

本次活动由锡比乌孔子学院与扬州琴筝协会共同主办，以琴为媒，荟萃“琴棋书画、诗香花茶”，以不同形式对中国传统文化进行展示。

古琴巡回音乐会7日在锡比乌塔利亚剧院正式拉开序幕。以中国国家级“非遗”代表性传承人马维衡为代表的艺术家们为当地民众带来一场清新典雅的中国传统乐器盛宴。

锡比乌县（相当于中国的省）议会主席达妮埃拉·肯佩安、中国驻罗马尼亚大使馆教育官员夏磊、锡比乌孔院外方院长康斯坦丁·奥普雷安等出席活动。

身着中国传统服装旗袍的肯佩安在音乐会结束后致辞说，感谢来自中国的艺术家们带来的古琴之音，诚邀更多中国艺术家与锡比乌的文化艺术团体进行更广泛的交流与合作，共同使罗中人文交流迈向更高的台阶。

巡演期间，马维衡等艺术家在锡比乌大学文学院举行“琴语”国风讲坛，将讲解与演示相结合，增进了罗马尼亚民众对古琴文化及其他非遗文化的了解。

在锡比乌森林公园还举办了中国古琴、雕版印刷、扬州香道、写意扬绣等国风艺术项目展览，非遗代表性艺术家们亲自介绍各艺术门类，吸引众多当地民众驻足观看。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)