古巴私营业者抱怨美国收紧赴古旅游政策

“哈瓦那老城区私营行业90%的收入来自那些乘邮轮来的外国游客，美国宣布的新措施对我们这些餐厅、咖啡厅、手工艺人等私营行业从业者带来很大冲击。”哈瓦那老城区私营餐厅“古巴货币”的老板莫拉莱斯对记者说。

莫拉莱斯说，美国宣布收紧赴古巴旅游政策没几天，当地私营经济从业者已明显感受到负面冲击。

美国国务院4日在一份声明中说，从5日起，美方不再允许人员通过搭乘客船、旅游观光船以及私人或企业飞机前往古巴。此外，美方还禁止人员以“团体人文教育”旅行类别前往古巴。

哈瓦那老城是建筑艺术宝库，1982年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。哈瓦那港停靠邮轮的区域与老城相连，老城是邮轮游客必去之处。

“邮轮产业部分收入确实流向古巴政府，但许多想了解这座城市的外国游客都会到私营餐厅吃饭，到私营小店购买纪念品，坐私营老爷车兜风。”莫拉莱斯对美国收紧赴古旅游政策感到遗憾。

在当地“罗马咖啡厅”服务员约翰尼看来，美国政府的行为最终伤害了古巴普通民众，因为“最终受害的是我们这些以旅游业为生的人，也就是古巴普通民众”。

古巴自2010年起逐步放开私营经济。截至2018年12月，私营经济为古巴创造了超过58万个工作岗位，约占古巴劳动人口的14%，其中大部分是私营餐厅、私营房屋出租等与旅游业相关的行业。

旅游业是古巴第二大外汇来源，对古巴经济发展起到重要作用。古巴官方数据显示，2018年，美国是古巴第二大客源国，赴古旅游的美国人超过60万人次，其中大部分乘坐邮轮前往，此外还有约50万古巴裔美国人返古探亲。

2016年3月，时任美国总统奥巴马对古巴进行历史性访问。当年5月，半个多世纪以来第一艘从美国启航的邮轮驶往古巴。然而时隔三年，美国政府又下了禁航令。国际邮轮协会5日发表声明说，受到美国赴古旅游新限制影响，近80万外国游客被迫取消乘邮轮到古巴旅行的计划。

“最让我难受的是，受美国新措施影响，那些想亲身了解古巴文化、热爱古巴的美国游客想来古巴变得困难重重。”在老城著名的大教堂广场上常年摆摊的芭芭拉说。芭芭拉每天与外国游客打交道。在她看来，许多外国游客对古巴印象良好。

手工艺品店店主吉莉安对未来忧心忡忡，她说：“我认为短时间内古巴旅游业受挫不可避免。”（新华社记者朱婉君）

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