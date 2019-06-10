外交部就习近平主席访问吉、塔两国并出席上合组织和亚信峰会举行吹风会

外交部10日举行中外媒体吹风会。外交部副部长张汉晖介绍国家主席习近平即将对吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦进行国事访问并出席上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议、亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会有关情况，并回答记者提问。

张汉晖表示，习近平主席将于6月12日至16日对吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦进行国事访问并出席在比什凯克举行的上海合作组织成员国元首理事会第十九次会议和在杜尚别举行的亚洲相互协作与信任措施会议第五次峰会。面对国际形势风云变幻，中国同包括吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦在内的中亚国家关系持续稳定健康发展。中吉、中塔是名副其实的好邻居、好伙伴、好朋友，双方关系正处在历史最好时期，面临广阔发展前景。访问吉、塔期间，习近平主席将分别出席热恩别科夫总统和拉赫蒙总统举行的欢迎仪式、会谈、签字仪式、欢迎宴会等国事活动，同两国元首对中吉、中塔全面战略伙伴关系未来发展作出新规划新部署，进一步夯实中吉、中塔关系的政治基础，为中吉、中塔共建“一带一路”合作描绘新蓝图，把双方高水平政治互信转化为更多实实在在的合作成果，增进民众福祉，助力各自国家发展振兴，确保中吉、中塔关系在新形势下实现更大发展。

张汉晖指出，上海合作组织成立18年来，不断巩固团结互信，深化各领域互利合作，积极参与地区和国际事务，为促进地区和平与发展、维护国际公平正义发挥了重要建设性作用。去年6月青岛峰会以来，成员国认真落实会议成果，推动上合组织得到新的发展。上合组织峰会期间，习近平主席将同各国领导人出席非正式欢迎晚宴，集体合影，小、大范围会谈，文件签字仪式，欢迎宴会等活动。习近平主席将同与会各国领导人围绕上合组织发展现状和前景以及重大国际和地区问题交换意见，深入探讨当前形势下携手应对风险挑战、共同促进安全稳定和发展振兴的新思路新举措。中方将倡议继续弘扬“上海精神”，就巩固上合组织团结互信，深化政治、安全、经济、人文、对外交往等领域合作提出倡议和主张，与各方共同推动上合组织实现新一轮发展。峰会上，习近平主席将同其他成员国领导人签署并发表《比什凯克宣言》，发表会议新闻公报，签署或批准涉及多个领域的合作文件。峰会期间，习近平主席还将同与会的有关国家领导人举行双边会见。

张汉晖指出，亚洲相互协作与信任措施会议成立27年来，为各方增进沟通、深化互信、加强合作发挥了积极作用。2014至2018年中方担任亚信主席国期间，认真履行职责，成功举办上海峰会，倡导践行共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观，得到亚信各方一致高度评价。去年9月，中方将主席国职责交予塔吉克斯坦。新形势下，成员国期待亚信保持良好发展势头，为促进地区安全稳定和发展繁荣发挥更大作用。亚信峰会期间，习近平主席将同各国领导人出席集体合影、领导人会议和欢迎宴会等活动。本次峰会主题为“共同展望：为了一个安全和更加繁荣的亚信地区”。中方将倡议着眼地区形势发展变化，继续践行共同、综合、合作、可持续的安全观，深入推进亚信各领域信任措施合作。峰会将通过并发表宣言。

张汉晖强调，相信在各方共同努力下，习近平主席访问吉、塔两国并出席上合组织和亚信峰会一定会取得圆满成功，必将在新形势下引领中吉、中塔关系迈上新台阶，推动上合组织和亚信在新起点上实现新发展，为构建新型国际关系和人类命运共同体发挥更大作用。（记者孙奕）

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