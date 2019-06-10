葡萄牙一轻型飞机坠毁 造成2人死亡并引发森林火灾

据俄罗斯卫星网报道，当地时间6月9日，葡萄牙莱里亚市发生一起空难，事故造成2人死亡并引发森林大火。

据报道，当地时间6月9日下午4时48分，一家轻型飞机在的葡萄牙莱里亚市的费里尼奥(Jose Ferrinho)机场附近坠毁，造成两人死亡。坠毁的飞机引发了森林大火，消防人员已赶赴现场。

据当地紧急服务部门表示，目前还不清楚这架飞机是起飞还是降落，事故原因正在调查中。

据悉，这是葡萄牙2019年发生的第二起此类事故。3月份时，布拉干萨(Bragana)也发生了一起空难，造成2人死亡。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)