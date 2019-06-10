国际新能源解决方案平台INES成立两周年发布会暨项目集中签约仪式在沪举行

在第十三届上海SNEC国际光伏展期间，国际新能源解决方案平台INES（以下简称“平台INES”）成立两周年发布会暨项目集中签约仪式在上海举行。

平台INES理事长暨中国电建集团国际工程有限公司总经理宋东升回顾了平台INES成立的背景，成立两年来取得的成绩，并向大会发布INES平台两周年报告。

据悉，发布会由平台INES常务副理事长暨中国电建集团国际工程有限公司副总经理牟官华主持。平台INES理事单位中国出口信用保险公司、华为技术有限公司、金风国际控股（香港）有限公司、阿特斯阳光电力集团、隆基乐叶光伏科技有限公司、中国电建集团贵州工程有限公司、晶澳太阳能有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建江西省电力建设有限公司等十三家成员单位有关领导出席发布会。

据了解，平台INES两周年发布会主题为“创新合作，共建共商，点亮世界”。宋东升代表平台INES对所有成员企业的辛勤付出、社会各界的认可和信任，以及广大客户给予的大力支持表示衷心感谢，希望大家不忘初心，创新合作，共商共赢！

宋东升在发布会中指出，近年来，以风电和太阳能发电为代表的新能源发展迅猛，引领着能源革命，成为第四次工业革命的重要组成部分。在经济全球化的今天，新能源的研发和制造、投资与融资、开发与建设形成了全球分工协作的大趋势。正是在这种趋势下，国际新能源解决方案平台INES应运而生。

宋东升表示，通过平台INES聚合了中国新能源产业的优质企业集群，将中国顶尖的新能源产业链服务商融入其中，这本身就是一个创新合作之举。通过紧密型合作，大家共同发展、共同成长，实现共赢。通过成员企业的共同努力，由成立之初的七家企业已扩员到十三家企业；平台INES成员企业间双边和多边合作日趋成熟，项目从少到多，合作从点到面。截至2019年5月底，平台INES企业间已落地合作项目16个，总容量共计2665MW，正在推动合作项目25个，总容量为4668MW。

宋东升指出，平台INESC初衷不变，将继续坚持“共商、共建、共享”原则，坚持开放理念，共同把平台INES打造成为具有国际竞争力和影响力的新能源平台。同时，他希望成员企业继续大力开展多能互补、抽水蓄能与新能源联合运行、海上风电的关键技术研究工作，提升企业竞争力；进一步加强离网（微网）光伏的技术研发和商业模式创新，为实现联合国提出的2030能源可及目标尤其是解决撒哈拉沙漠以南近五亿无电人口区的供电问题作出积极贡献。

签约仪式环节，隆基、晶澳、华为、金风、华东院、电建国际、贵州工程、宁德时代、康恒环境、江西电建等十家企业分别签署项目合作协议和战略合作协议。各项协议的签署增进了平台企业间的深度合作，为做大做强平台INES奠定了坚实基础。平台INES将为世界各国政府、投资开发商提供新能源全产业链、一揽子解决方案，为项目提供优质服务资源。

(责编：崔越、贾文婷)